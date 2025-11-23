Der Wäscheberg türmt sich schon in deinem Badezimmer und es ist höchste Zeit für eine Wäsche? Mit der Midea-Waschmaschine lassen sich bis zu 7 kg Wäsche in einem Rutsch waschen – bei Bedarf auch innerhalb weniger Minuten. Außerdem punktet das Modell mit einem platzsparenden Design und praktischen Waschfunktionen. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Midea Waschmaschine \“MF10EW70BA10 \“ 329,99 € Die Midea-Waschmaschine ist dank ihrer geringen Tiefe besonders platzsparend, zugleich energieeffizient und leise. Sie bietet vielfältige Programme – darunter Dampf-Hygiene, Kurzwaschgänge und einen Ruhemodus – die sich über ein modernes Display bequem steuern lassen. Zum Angebot!

Kompakt, leistungsstark und komfortabel

Die Midea MF10EW70BA10 fasst 7 kg Wäsche und eignet sich damit ideal für Singles, Paare oder kleine Familien. Mit einer Tiefe von nur 47,5 cm ist sie zudem deutlich schlanker als viele herkömmliche Geräte – perfekt, wenn du wenig Platz im Bad oder im Keller hast.

Im Inneren arbeitet ein Inverter-Quattro-Motor, der leise läuft und besonders energieeffizient ist. Mit Energieeffizienzklasse A sparst du also langfristig Strom und Kosten.

Über das moderne Display steuerst du alle Programme bequem und behältst jederzeit den Überblick. Ein Highlight ist das Steam-Care-Programm, das mit warmem Dampf 99,9 Prozent der Bakterien entfernt – ideal für Hygiene-Wäsche oder Kinderkleidung.

Wenn es schnell gehen muss, bietet das Gerät ebenfalls gleich zwei praktische Optionen:

15-Minuten-Kurzprogramm für kleine Mengen

45-Minuten-Programm für eine volle Ladung

Je nach Gewebe kannst du zwischen 60, 40, 20 Grad oder Kaltwäsche wählen – perfekt für sensible Textilien oder extrem verschmutzte Kleidung. Und falls du spät abends noch waschen möchtest, sorgt der Ruhemodus dafür, dass du niemanden störst.

Praktische Services – aktuell kostenlos

Besonders attraktiv: Amazon bietet derzeit kostenlose Zusatzservices an, darunter

die Entsorgung deiner alten Waschmaschine,

das Auspacken der Neuen

und die Installation des neuen Geräts.

Normalerweise kostet dieser Service 19 Euro – jetzt ist er gratis.

Top Preis-Leistungs-Verhältnis für 329,99 Euro

Die Waschmaschine ist bei Amazon mit 4,3 von 5 Sternen bewertet und wurde im vergangenen Monat bereits über 200 Mal gekauft. Der Preis von 329,99 Euro ist aktuell laut Preisvergleich unschlagbar – günstiger bietet sie derzeit also kein anderer Händler an.

Da das Modell direkt lieferbar ist, musst du nach einer kaputten Maschine nicht lange ohne Ersatz auskommen. Für alle, die ein zuverlässiges, platzsparendes und modernes Gerät suchen, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt zuzuschlagen.

