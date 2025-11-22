Unter 400 Euro: MediaMarkt verkauft AEG Waschmaschine zum halben Preis

Wenn deine alte Waschmaschine langsam den Geist aufgibt oder zu viel Energie frisst, könnte dieses Black Week Angebot bei MediaMarkt eine gute Option sein. Sie fasst 9 kg, passt Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Lademenge an und bei einer 3-kg-Ladung kann sie sogar nach nur 20 Minuten fertig sein mit der Wäsche. Sie ist mit dem Energielabel A ausgezeichnet und somit in der Nutzung ziemlich sparsam. Daher ist sie ein gutes und ressourcenschonendes Modell für kleine und große Familien.

Preis-Check: Lohnt sich das Angebot?

Vom UVP (824 Euro) zieht MediaMarkt jetzt 51 Prozent ab und verkauft die Waschmaschine so für nur noch 399 statt 824 Euro. Das ist ein top Preis, der so in der Vergangenheit von keinem anderen Händler unterboten wurde (siehe Preisvergleich).

AEG Waschmaschine 399,00 € MediaMarkt bietet aktuell eine AEG-Waschmaschine mit 9-kg-Fassungsvermögen zum halben Preis unter 400 Euro an, die Wasser und Energie automatisch anpasst und kleine Ladungen in nur 20 Minuten wäscht. Zum Angebot!