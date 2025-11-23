Auch für Bestandskunden: congstar verschenkt bis zu 150 GB

Jetzt mal ehrlich: Schlechtes Netz und lahme Surfgeschwindigkeiten sind unfassbar nervig. Wenn dann am Ende des Monats das Datenvolumen knapp wird, ist Frust vorprogrammiert. Die Allnet Flat M von congstar, die du während der Black Friday Aktion mit 100 GB extra bekommst, verspricht Abhilfe. Alles, was du wissen musst, erfährst du jetzt.

Das bekommst du bei congstar

Die Allnet Flat M kommt bereits von Grund auf mit einem großzügigen Datenvolumen von 100 GB. Surfen, Streamen, Downloads starten – alles kein Problem mehr mit diesem Polster. Monatlich zahlst du dafür 24 Euro bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Einen Anschlusspreis zahlst du nicht. Besonders cool: Mit jedem Jahr, das dein Vertrag läuft, gibt’s 5 GB monatlich mehr.

Du surfst bei congstar mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im wahrhaft und mehrfach ausgezeichneten Netz der Telekom. Von Funklöchern und langen Ladezeiten kannst du dich also verabschieden. Telefonieren und Simsen ist in diesem Vertrag bereits inbegriffen, auch im EU-Ausland surfst du wie gewohnt weiter.

Aber wie sicherst du dir jetzt das versprochene Extra-Datenvolumen? Ab einem Verbrauch von 80 Prozent – also 80 GB in diesem Fall – kannst du den sogenannten Relax Pass in der App aktivieren. Dieser ist kostenlos und gönnt dir noch mal 100 GB obendrauf. Wer bereit ist, diesen Mini-Umweg zu gehen, bekommt hier ein ziemlich spannendes Angebot. Einziger Wermutstropfen: Den Relax Pass gibt’s nur während der Black Friday Aktion vom 20. November bis zum 4. Dezember. Nach diesem Zeitraum stehen dir also „nur“ noch die 100 GB Inklusivvolumen der Allnet Flat M zur Verfügung. Den Relax Pass können übrigens auch Bestandskunden von congstar aktivieren.

Noch mehr Angebote während der Black Friday Aktion

Den Relax Pass kannst du übrigens auch in Kombination mit der Allnet Flat L verwenden. Diese liefert 150 GB für 29 Euro im Monat. Die zubuchbare Option gönnt dir dann noch mal 150 GB – ohne Extrakosten, nur über den Mini-Umweg in der App.

Wenn du langfristig von mehr GB profitieren willst, solltest du dir die Allnet Flat S von congstar genauer ansehen. Normalerweise bietet diese nur 25 GB, aktuell gibt’s aber die doppelte Menge Datenvolumen. Der Preis bleibt mit 19 Euro pro Monat gleich, einen Anschlusspreis zahlst du nicht.