Nicht Amazon, nicht MediaMarkt: Wo das Google Pixel 10 Pro zum Black Week Start am günstigsten ist

Das Google Smartphone gilt als fortschrittlichstes Handy in Sachen KI-Funktionen. Samsung kupfert hier lediglich bei Google ab und Apple Intelligence kann Googles Integration schon von Tag 1 an nicht das Wasser reichen. Im August ist das Pixel 10 Pro auf den Markt gekommen. Für über 1.000 Euro. Wo liegt es jetzt in der Black Week?

Google Pixel 10 Pro: Das beste Black Friday Angebot ohne Vertrag

In unserer Instagram-Prognose hatten wir vor einigen Wochen auf einen Preis von knapp unter 800 Euro gehofft. Das ist so noch nicht ganz eingetreten. Das derzeitige Top-Angebot für ein neues Google Pixel 10 Pro nähert sich diesen Sphären aber.

Interessant: Sowohl Amazon als auch MediaMarkt werben mit noch aktiven Trade-In-Aktionen. Sprich: Du erhältst einen Cashback in Höhe von 100 (Amazon) bis 150 Euro (MediaMarkt), zusätzlich zu einem zu ermittelnden Restwert, wenn du ein altes Gerät „eintauschst“, also in Zahlung gibst. Hier lauert also noch massives Sparpotenzial.

Kommt das für dich in Frage, ist MediaMarkt auf einmal der Bestpreis-Händler. Willst du diese Extra-Meile nicht gehen, ist Proshop der günstigste Anbieter.

Sparen im Vertrag? Das geht vielleicht noch besser

Tatsächlich gibt es den wohl besten Schnapper zum Pixel 10 Pro dann doch mit Vertrag. Zwei ganz ähnliche Konstrukte – eins aus der MediaMarkt Tarifwelt (mit O2-Tarif) und eins von Sparhandy (mit Vodafone) sind uns hier aufgefallen. Beide glänzen mit Unlimited-Verträgen.

Die Kosten über zwei Jahre Vertragslaufzeit liegen hier auf einem Niveau mit dem Direktkauf (835 zu 829 Euro). Allerdings ist hier dann eben noch der Unlimited-Tarif mit dabei. Das macht diesen Black-Friday-Deal dann doch ziemlich attraktiv.

