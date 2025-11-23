Nicht Amazon, nicht MediaMarkt: Wo das Google Pixel 10 Pro zum Black Week Start am günstigsten ist

Auch wenn die großen Händler groß mit ihren Black Friday Angeboten werben, so sind die Produkte dort nicht zwingend am günstigsten. In diesem Jahr schielen wohl viele auf Smartphones, wie das Google Pixel 10 Pro, das zum Black Friday erstmals spürbar günstiger werden soll.
Pixel 10 Pro in allen Farben
Pixel 10 Pro in allen Farben
Das Google Smartphone gilt als fortschrittlichstes Handy in Sachen KI-Funktionen. Samsung kupfert hier lediglich bei Google ab und Apple Intelligence kann Googles Integration schon von Tag 1 an nicht das Wasser reichen. Im August ist das Pixel 10 Pro auf den Markt gekommen. Für über 1.000 Euro. Wo liegt es jetzt in der Black Week?

Google Pixel 10 Pro: Das beste Black Friday Angebot ohne Vertrag

In unserer Instagram-Prognose hatten wir vor einigen Wochen auf einen Preis von knapp unter 800 Euro gehofft. Das ist so noch nicht ganz eingetreten. Das derzeitige Top-Angebot für ein neues Google Pixel 10 Pro nähert sich diesen Sphären aber.

Google Pixel 10 Pro freigestellt
Google Pixel 10 Pro (128 GB, ohne Vertrag) 829,00 €
6,3\\\“ LTPO-OLED-Display (1280 × 2856 Pixel) und 1–120 Hz Bildwiederholrate; Google Tensor G5 Prozessor, 16 GB RAM, Speicheroptionen 128/256/512 GB; Triple-Kamera mit 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel und 48 MP Tele (10x optisch, 100x digital); 4.870 mAh Akku, Android 16 mit sieben Jahren Updates, IP68-Schutz, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, USB-C 3.2, Gewicht 207 g
829,00 € bei Proshop899,00 € bei MediaMarkt899,00 € bei Amazon

Interessant: Sowohl Amazon als auch MediaMarkt werben mit noch aktiven Trade-In-Aktionen. Sprich: Du erhältst einen Cashback in Höhe von 100 (Amazon) bis 150 Euro (MediaMarkt), zusätzlich zu einem zu ermittelnden Restwert, wenn du ein altes Gerät „eintauschst“, also in Zahlung gibst. Hier lauert also noch massives Sparpotenzial.

Kommt das für dich in Frage, ist MediaMarkt auf einmal der Bestpreis-Händler. Willst du diese Extra-Meile nicht gehen, ist Proshop der günstigste Anbieter.

Sparen im Vertrag? Das geht vielleicht noch besser

Tatsächlich gibt es den wohl besten Schnapper zum Pixel 10 Pro dann doch mit Vertrag. Zwei ganz ähnliche Konstrukte – eins aus der MediaMarkt Tarifwelt (mit O2-Tarif) und eins von Sparhandy (mit Vodafone) sind uns hier aufgefallen. Beide glänzen mit Unlimited-Verträgen.

google-pixel-10-pro-o2-sim-frei
Google Pixel 10 Pro mit Vertrag 34,99 €
  • MediaMarkt: Pixel 10 Pro mit O2 Mobile Unlimited Max, kein Datenlimit (5G 300 MBits), 34,99 Euro monatlich + 99 Euro einmalig; 150 Euro Guthaben. 6 Monate ChatGPT+ inklusive
  • Sparhandy: Pixel 10 Pro mit Vodafone Smart Lite Spezial, kein Datenlimit (5G, 300 MBits), 34,99 Euro monatlich + 49,95 einmalig, 100 Euro Wechselbonus
34,99 € bei MediaMarkt Tarifwelt34,99 € bei Sparhandy

Die Kosten über zwei Jahre Vertragslaufzeit liegen hier auf einem Niveau mit dem Direktkauf (835 zu 829 Euro). Allerdings ist hier dann eben noch der Unlimited-Tarif mit dabei. Das macht diesen Black-Friday-Deal dann doch ziemlich attraktiv.

