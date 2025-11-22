Ninja Crispi nur 117 Euro – so holst du dir den "To-Go-Airfryer" von Ninja nochmal viel günstiger

Knusprig essen überall – der Ninja CRISPi macht’s möglich. Ein Airfryer, der nicht nur zu Hause funktioniert, sondern auch unterwegs eingesetzt werden kann. Kompakt, flexibel, elegant – und aktuell im Black‑Friday‑Angebot ungesehen günstig.
Ninja CRISPi tragbarer Airfryer
Überall krosses Essen: To-Go Airfryer im Black-Friday-AngebotBildquelle: Ninja / Amazon / inside digital
Man kennt Heißluftfritteusen meist als große Geräte, die fest in der Küche stehen und dort ihren Platz beanspruchen. Der Ninja CRISPi bricht mit diesem Bild: kompakt, tragbar und dennoch leistungsstark. Er kombiniert die Funktionen einer klassischen Airfryer-Technik mit einem Format, das sich flexibel einsetzen lässt. Das Prinzip: Der Fritteusen-Teil wird auf den Glasbehälter gesetzt. Das macht die gesamte Optik eleganter und das Gerät in sich tragbarer, einfach flexibel.

Ninja CRISPi Airfryer
Ninja CRISPi tragbarer Airfryer 116,99 €
Airfryer-System mit Aufsatz-Heißluftfritteuse auf verschieden großen Glasbehältern als tragbarer Airfryer. 10 Prozent sparen im Ninja Online Shop mit dem Code INSIDE10
Bei Amazon für 129,99 €Bei NInja (INSIDE10) für 116,99 €

Airfryer to go gefällig?

Der Ninja CRISPi FN101EUSTGD ist eine kompakte Heißluftfritteuse mit einem Fassungsvermögen von maximal 3,8 Litern. Das Gerät arbeitet mit der Leistung einer normalen Heißluftfritteuse, 1700 Watt, und bietet vier Funktionen: Frittieren mit Heißluft, Braten, Warmhalten und eine sogenannte „Recrisp“-Funktion, mit der bereits zubereitete Speisen wieder kross werden.

Zur Ausstattung gehören zwei Glasbehälter, einen mit 1,4 Litern und einen mit 3,8 Litern Fassungsvermögen, die spülmaschinengeeignet und frei von Schadstoffen wie PFAS sind. Sie können sowohl zum Kochen als auch zum Aufbewahren von Speisen genutzt werden. Passende Deckel und Antihaft-Knusperbleche ergänzen das Ensemble.

Das Gerät ist so konzipiert, dass es transportabel bleibt und sich auch außerhalb der Küche einsetzen lässt, etwa im Büro oder beim Camping. Unter den Glasbehältern ist ein Hitzeschutz angebracht, so kannst du dein Essen überall servieren, ganz ohne Untersetzer. Farbvarianten wie „Stone Gold“ oder Grau geben ihm ein modernes Erscheinungsbild.

Heißluftfritteuse als Black-Deal für 129,99 Euro – so kommst du sogar noch günstiger ran

Der Ninja CRISPi FN101EUSTGD ist aktuell mit 28 % Rabatt erhältlich. Statt der UVP von 179,99 € liegt der Angebotspreis bei 129,99 Euro. Das ist zumindest das Black-Friday-Versprechen von Amazon.

Denn jetzt kommt der Clou: Auch im Ninja-Online-Store ist die CRISPi für 129,99 Euro gelistet. Allerdings greift hier unser exklusiver Gutscheincode. Gibst du im Warenkorb INSIDE10 ein, senkt sich der Preis nochmal auf unter 117 Euro. Das ist dann der ultimative Preis.

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

