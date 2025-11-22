Man kennt Heißluftfritteusen meist als große Geräte, die fest in der Küche stehen und dort ihren Platz beanspruchen. Der Ninja CRISPi bricht mit diesem Bild: kompakt, tragbar und dennoch leistungsstark. Er kombiniert die Funktionen einer klassischen Airfryer-Technik mit einem Format, das sich flexibel einsetzen lässt. Das Prinzip: Der Fritteusen-Teil wird auf den Glasbehälter gesetzt. Das macht die gesamte Optik eleganter und das Gerät in sich tragbarer, einfach flexibel.

Airfryer to go gefällig?

Der Ninja CRISPi FN101EUSTGD ist eine kompakte Heißluftfritteuse mit einem Fassungsvermögen von maximal 3,8 Litern. Das Gerät arbeitet mit der Leistung einer normalen Heißluftfritteuse, 1700 Watt, und bietet vier Funktionen: Frittieren mit Heißluft, Braten, Warmhalten und eine sogenannte „Recrisp“-Funktion, mit der bereits zubereitete Speisen wieder kross werden.

Zur Ausstattung gehören zwei Glasbehälter, einen mit 1,4 Litern und einen mit 3,8 Litern Fassungsvermögen, die spülmaschinengeeignet und frei von Schadstoffen wie PFAS sind. Sie können sowohl zum Kochen als auch zum Aufbewahren von Speisen genutzt werden. Passende Deckel und Antihaft-Knusperbleche ergänzen das Ensemble.

Das Gerät ist so konzipiert, dass es transportabel bleibt und sich auch außerhalb der Küche einsetzen lässt, etwa im Büro oder beim Camping. Unter den Glasbehältern ist ein Hitzeschutz angebracht, so kannst du dein Essen überall servieren, ganz ohne Untersetzer. Farbvarianten wie „Stone Gold“ oder Grau geben ihm ein modernes Erscheinungsbild.

Heißluftfritteuse als Black-Deal für 129,99 Euro – so kommst du sogar noch günstiger ran

Der Ninja CRISPi FN101EUSTGD ist aktuell mit 28 % Rabatt erhältlich. Statt der UVP von 179,99 € liegt der Angebotspreis bei 129,99 Euro. Das ist zumindest das Black-Friday-Versprechen von Amazon.

Denn jetzt kommt der Clou: Auch im Ninja-Online-Store ist die CRISPi für 129,99 Euro gelistet. Allerdings greift hier unser exklusiver Gutscheincode. Gibst du im Warenkorb INSIDE10 ein, senkt sich der Preis nochmal auf unter 117 Euro. Das ist dann der ultimative Preis.

