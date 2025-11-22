Wie bei James Bond: Smartes Türschloss mit Spezial-Funktion im Preissturz zum Black Friday

Ein smartes Türschloss mit Gesichtserkennung klingt wie aus einem Sci-Fi- oder James-Bond-Film? Nicht ganz. Denn genau das ist beim SwitchBot Lock Ultra Vision der Fall. Passend zum Black Friday bekommst du das Gadget zum bisherigen Tiefpreis geboten.
SwitchBot Lock Ultra an einer grauen Tür.
Das SwitchBot Lock Ultra ist jetzt in der Vision-Combo besonders günstig.Bildquelle: SwitchBot
Der Zugang zu streng geheimen Laboren ist in Action- und Sci-Fi-Filmen aus den 90er-Jahren häufig durch einen Iris-Scanner geschützt. Möchtest du einen ähnlich guten Schutz für dein Zuhause, hat SwitchBot die perfekte Lösung auf Lager. Denn das Lock Ultra in der „Vision Combo“ gibt’s passend zum Black Friday zum bisherigen Bestpreis – und das bietet dir durch eine Gesichtserkennung eine sehr ähnliche Funktion, wie man sie aus den Filmen kennt! Doch auch eine andere Variante des intelligenten Türschlosses ist jetzt deutlich reduziert erhältlich.

Jetzt zuschlagen: Darum lohnt sich dieser Smart-Home-Deal

Bevor wir dir verraten, was das Gadget auf dem Kasten hat, schauen wir uns das aktuelle Angebot etwas näher an. Sowohl im Shop des Herstellers als auch bei Amazon bekommst du das SwitchBot Lock Ultra in der Vision Combo für 229,99 Euro geboten. Damit schlägt der Black-Friday-Deal sogar den bisherigen Bestpreis über 236 Euro. Im Lieferumfang bekommst du zudem nicht nur das intelligente Türschloss, sondern auch das Keypad „Vision“ und den passenden SwitchBot Hub, mit dem du das Gerät fernsteuern kannst.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo
SwitchBot Smart Lock Ultra Vision Combo 229,99 €
Die automatische 3D-Gesichtserkennung des Vision Keypads entsperrt die Tür berührungslos und funktioniert auch bei Dunkelheit oder wenn die Hände voll sind. Neben Gesichtserkennung bietet es auch Fingerabdruck, Passwort, Sprachsteuerung und App-Entsperrung. Zudem ist ein Matter-kompatibler Hub Mini inklusive, der smarte Vernetzung mit HomeKit, Alexa und Google ermöglicht.
Zur Vision Combo in SchwarzZur Vision Combo in Silber

Ist dir das etwas zu kostspielig, bietet der Hersteller auch die „Touch Combo“ zum extrem guten Kurs an. Hierbei verzichtest du zwar auf die Gesichtserkennung, bekommst aber ein Keypad, das die übrigen Funktionen, wie PIN-Eingabe und Fingerabdruck-Sensor, bietet. Bei Amazon bekommst du die etwas günstigere Variante jetzt für 179,99 Euro, was einem satten Rabatt von 28 Prozent entspricht.

SwitchBot Lock Ultra Touch Combo
SwitchBot Smart Lock Ultra Touch Combo 179,99 €
Das Touch Combo ermöglicht schnelles Entsperren per Fingerabdruck, Passwort und NFC, verzichtet aber auf Gesichtserkennung. Der Motor öffnet die Tür schnell und leise, ideal für den Alltag und den Nachtmodus. Über den Hub lassen sich Smart-Home-Integration und Backup-Stromversorgung realisieren.
Zur Touch Combo in SchwarzZur Touch Combo in Silber

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: Das kannst du erwarten

Das smarte Türschloss ist im Vergleich zu seinem Vorgänger nicht nur schneller, sondern auch deutlich schlanker. Die Installation ist jedoch gewohnt einfach: auspacken, anbringen und loslegen. Nachdem du das Gadget mit der App verbunden hast, stehen dir zahlreiche Funktionen zur Verfügung. Eine Auflistung dieser findest du übrigens in unserem Test zum SwitchBot Lock Ultra. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung wird durch einen zusätzlichen Akku ebenfalls garantiert.

SwitchBot Lock Ultra Lieferumfang
Der Lieferumfang des Lock Ultra beinhaltet auch drei Blenden.

In diesem Angebot ist jedoch das Keypad ebenfalls spannend. Denn du hast dadurch nicht nur die Möglichkeit, deine Wohnung via App, PIN oder Fingerabdruck zu betreten, sondern kannst sogar auf eine Gesichtserkennung zurückgreifen. Um diese zu nutzen, erstellt das Keypad eine „Gesichtskarte“ mit 30.000 Infrarotpunkten, um dich auch bei schlechten Witterungsbedingungen zu erkennen – also fast wie in einem Sci-Fi-Film. Vor allem Menschen, die einen hohen Wert auf Sicherheit legen und zudem eine komfortable Smart-Home-Lösung für das Türschloss suchen, sollten das aktuelle Angebot keinesfalls verpassen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

