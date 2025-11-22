Jetzt bei Amazon: Dieser Mini-Saugroboter mit Station kostet keine 250 Euro mehr

Die meisten Unternehmen haben bereits ihre Black-Friday-Angebote rausgehauen und auch SwitchBot ist mit von der Partie. Zahlreiche Smart-Home-Geräte sind jetzt mit satten Rabatten erhältlich. Doch ein bestimmter Deal schlägt sie alle.
SwitchBot K11+ in einem hellen Wohnzimmer daneben der Hinweis, dass der Roboter keine 250 Euro mehr kostet
Besonders kleiner Saugroboter mit Station jetzt schon für unter 250 Euro
Hersteller SwitchBot hat zum Black Friday die großen Geschütze aufgefahren und reduziert kurzerhand eine Vielzahl seiner Produkte um bis zu 58 Prozent. Neben dem beliebten SwitchBot Lock Ultra gibt es somit auch Rabatte auf den Air Purifier Table, die Smart Video Doorbell und den neuen AI Art Frame. Doch ein Angebot zu einem Saugroboter ist jetzt besonders spannend.

SwitchBot K11+ – Design und Leistung zum kleinen Preis

Mit dem SwitchBot K11+ holst du dir einen Saugroboter ins Haus, der sich vor allem in puncto Design von anderen Modellen abhebt. Denn es handelt sich hierbei um den weltweit kleinsten Saugroboter mit Wischfunktion, dessen Absaugstation in der Höhe nur 25 cm und in der Breite ebenfalls gerade einmal 24 cm misst. Der Sauger bietet einen Durchmesser von 24,8 cm. In dem kleinen Putzteufel versteckt sich jedoch eine Saugleistung von 6.000 Pa, wodurch auch Krümel oder feine Haare kein Problem darstellen.

Auch Haustierbesitzer dürfen sich freuen, denn der Hersteller hat hier eine Anti-Verhedderungs-Gummibürste integriert, wodurch sich die Haare nicht verfangen sollen. Über verschiedene Modi hast du zudem die Möglichkeit, die Saugkraft anzupassen, wenn der Robosauger Teppiche reinigen soll. Eine lasergestützte Navigation ermöglicht zudem die Kartierung und Hindernisvermeidung in deiner Wohnung. Auch Hindernisse von 2 cm kann der K11+ problemlos überwinden.

Zusätzlich ist der K11+ mit Apple Home, Alexa, Google Home und sogar Matter kompatibel. Trotz seiner Größe findet sich zudem ein 4 Liter großer Staubbeutel in der Basisstation, wodurch du, laut Hersteller, nur vier Mal im Jahr ans Entleeren denken musst. In der App hast du zudem die Möglichkeit, neben Zeitplänen und Reinigungskarten, auch sogenannte Sperrzonen einzurichten, die das Gerät nicht reinigen soll. Selbst die Reinigungsmodi kannst du hier je nach Raum anpassen.

Saugroboter unter 250 Euro: So günstig ist der SwitchBot-Sauger

Regulär werden für den Hingucker 399,99 Euro fällig. Zum Black Friday setzt SwitchBot jetzt allerdings den Rotstift an und zieht knallhart 40 Prozent dieses Preises ab. Dadurch zahlst du nur noch 239,99 Euro für den K11+. Den Sauger bekommst du jetzt direkt bei Amazon. Vor allem Personen, die einen hohen Wert auf Ästhetik und Sauberkeit in den eigenen vier Wänden legen, kommen hier voll auf ihre Kosten.

SwitchBot am Black Friday: Diese Deals lohnen sich ebenfalls

Doch nicht nur der Saugroboter ist jetzt besonders günstig. Der leistungsstärkere SwitchBot S20 mit satten 10.000 Pa Saugkraft ist aktuell beispielsweise 44 Prozent günstiger erhältlich, wodurch du nur noch 449,99 Euro, statt der regulären 799,99 Euro auf den Tisch legst. Unsere Top-Empfehlungen haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgelistet:

SwitchBot K11+ Saugroboter
SwitchBot K11+ 239,99 €
Der SwitchBot K11+ ist der weltweit kleinste Saugroboter mit Absaugstation und bietet eine Saugkraft von 6.000 Pa, die sich in mehreren Modi einstellen lässt. Eine Wischfunktion sorgt dafür, dass auch hartnäckiger Schmutz entfernt wird.
Zum Angebot

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

