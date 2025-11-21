Bis zu 300 Euro günstiger: Shark haut jetzt schon vieles zu Black-Friday-Preisen raus

Ob Akku-Staubsauger, Haarstyler oder viele weitere praktische Geräte aus dem Bereich Haushalt und Beauty – Shark senkt rund um den Black Friday vieles im Preis, sodass du bis zu 300 Euro sparen kannst. Noch mehr Rabatt bekommst du übrigens, wenn du beim Kauf unseren exklusiven Code INSIDE10 nutzt, denn dann gibt es noch einmal 10 Prozent Extra-Rabatt. Unsere Favoriten haben wir dir hier zusammengestellt.

Shark-Akkusauger mit Entleerungsstation stark reduziert

Der Shark Power Detect Clean & Empty Akkusauger ist jetzt rund 170 Euro reduziert und kostet nur noch 379,99 Euro (mit Code INSIDE10 nur noch 341,99 Euro). Dank automatischer Schmutzerkennung erhöht der Staubsauger bei Bedarf die Saugkraft, und in seiner Station lädt er sich nicht nur auf, sondern entleert sich auch automatisch. Dadurch sollst du bis zu 45 Tage lang nicht selbst Hand anlegen müssen. Auch die Akkulaufzeit ist erstaunlich hoch, denn mit einer Aufladung kannst du bis zu 70 Minuten am Stück sauber machen (ohne motorisierten Aufsatz im Eco-Modus). Um ebenfalls unter niedrige Möbel zu kommen, lässt sich das Saugrohr einfach abknicken, und dank selbstreinigender Bürstenrolle verfangen sich weniger Haare in den Bürsten.

Shark Power Detect Clean & Empty Akkusauger 341,99 € Der Shark Power Detect Clean & Empty ist aktuell deutlich reduziert und bietet automatische Schmutzerkennung, eine sich selbst entleerende Station sowie eine lange Akkulaufzeit. Dank knickbarem Rohr und selbstreinigender Bürste erreichst du mühelos enge Bereiche und musst seltener Hand anlegen. Zum Angebot!

Haarstyler und Saugroboter im Black-Friday-Angebot

Außerdem im Angebot ist der Shark FlexStyle in der Farbe Black Cherry. Das ist ein 5-in-1-Haarstyler und -Trockner in einem, der unter anderem Locken schonend und leicht formen kann. Mit dem Gloss-Finishing-Aufsatz kannst du zudem fliegende Haare bändigen, während du mit dem Konzentrator ein glattes und elegantes Styling erzielst. Mit der Ovalbürste lässt sich hingegen mehr Volumen für deine Haare erzeugen. Vor Hitzeschäden musst du hier keine Sorge haben, da der Shark FlexStyle nie heißer als 110 Grad wird. Dank 100 Euro Rabatt kostet der Haarstyler und -Trockner jetzt nur noch 199,99 Euro. Und mit unserem Rabatt-Code INSIDE10 kostet er sogar nur noch 179,99 Euro.

Shark FlexStyle 199,99 € Der Shark FlexStyle kombiniert fünf Stylingfunktionen in einem Gerät und ermöglicht so vielseitige Looks. Da er maximal 110 Grad erreicht, stylt er besonders haarschonend. Zum Angebot!

Ebenfalls stark ist das Angebot zum Shark Power Detect NeverTouch Pro (RV2800ZEEUWH). Dieser Saug- und Wischroboter kostet normalerweise rund 800 Euro, jetzt kannst du ihn dir aber schon für 449,99 Euro sichern. Er punktet mit einer Servicestation, die den Saugroboter automatisch entleert, nachfüllt und selbst reinigt. Er kommt problemlos über Bodenschwellen, hebt das Wischpad auf Teppichen an, damit diese nicht feucht werden, und wischt auch an Kanten und Ecken gründlich. Dank des 3D-Sensors erkennt er zudem diverse Objekte und fährt gekonnt um sie herum. Außerdem erkennt er selbst versteckten Schmutz sowie verschiedene Bodenarten und passt sich entsprechend an.

Shark Power Detect NeverTouch Pro 449,99 € Der Shark Power Detect NeverTouch Pro überzeugt als Saug- und Wischroboter mit automatischer Servicestation, intelligenter Hinderniserkennung und gründlicher Reinigung auf unterschiedlichen Bodenarten. Zum Angebot!

Auch viele weitere Angebote des Black Friday Sales sind einen Blick wert. Schau doch einfach mal auf der Aktionsseite von Shark vorbei!