Zuschlagen! Galaxy S25 ohne Vertrag im Black-Friday-Angebot

Smartphones sind längst mehr als nur Kommunikationsgeräte, sie sind tägliche Begleiter für Arbeit, Freizeit und Kreativität. Mit dem Galaxy S25 setzt Samsung neue Maßstäbe: ein handliches Format, kombiniert mit starker Leistung und intelligenten Galaxy‑AI‑Features, die den Alltag einfacher und smarter machen.

Kompaktes Design und starke Leistung

Das Samsung Galaxy S25 verbindet kompaktes Design mit starker Leistung. Es verfügt über ein 6,2‑Zoll‑Display, 12 GB RAM und 128 GB Speicher. Für Fotos und Videos stehen eine 50‑MP‑Hauptkamera, eine 12‑MP‑Ultraweitwinkelkamera sowie eine 12‑MP‑Frontkamera bereit. Der 4.000‑mAh‑Akku ermöglicht bis zu 29 Stunden Videowiedergabe, während der Exynos 1580 Prozessor für schnelle Abläufe sorgt.

Mit 5G‑Unterstützung, Aluminiumrahmen und diversen neuen Galaxy‑AI‑Funktionen wie intelligenter Text- und Bildbearbeitung richtet sich das Gerät an Nutzer, die ein handliches, aber leistungsfähiges Smartphone suchen.

AI Smartphone 36 Prozent billiger

Das Samsung Galaxy S25 ist aktuell bei Amazon für rund 578 Euro erhältlich – ein Rabatt von 36 Prozent gegenüber der UVP von 899 Euro. Der Preis liegt damit unter der offiziellen Empfehlung, ist aber nicht unbedingt der günstigste Marktwert (rund 560 Euro zahlst du dank Gutschein-Rabatt bei eBay-Händlern). Für Käufer, die Wert auf die Amazon-exklusive Herstellergarantie von drei Jahren legen, bleibt das Angebot dennoch attraktiv.

Übrigens: Wenn du dir dieses Smartphone kaufst, schenkt Amazon dir 60 Tage Audible gratis! Das gilt allerdings nur, wenn du dich dort als Neukunde registrierst.

