Zuschlagen! Galaxy S25 ohne Vertrag im Black-Friday-Angebot

Kompakt, leistungsstark und smart: Das Samsung Galaxy S25 vereint starke Hardware mit innovativen KI-Funktionen. Aktuell exklusiv bei Amazon mit Preisnachlass erhältlich. Lies weiter und schau, was für ein Angebot du abstauben kannst.
Samsung Galaxy S5
Galaxy S25: Amazons Tipp im Black-Friday-AngebotBildquelle: inside digital / amazon / Samsung
Smartphones sind längst mehr als nur Kommunikationsgeräte, sie sind tägliche Begleiter für Arbeit, Freizeit und Kreativität. Mit dem Galaxy S25 setzt Samsung neue Maßstäbe: ein handliches Format, kombiniert mit starker Leistung und intelligenten Galaxy‑AI‑Features, die den Alltag einfacher und smarter machen.

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25 (128 GB) 577,90 €
Samsung-Smartphone mit 12 GB RAM, 128 GB Speicher, tiefgreifenden KI-Funktionen, 50-MP-Kamera. 7 Jahre Update-Garantie.
577,90 € bei Amazon

Kompaktes Design und starke Leistung

Das Samsung Galaxy S25 verbindet kompaktes Design mit starker Leistung. Es verfügt über ein 6,2‑Zoll‑Display, 12 GB RAM und 128 GB Speicher. Für Fotos und Videos stehen eine 50‑MP‑Hauptkamera, eine 12‑MP‑Ultraweitwinkelkamera sowie eine 12‑MP‑Frontkamera bereit. Der 4.000‑mAh‑Akku ermöglicht bis zu 29 Stunden Videowiedergabe, während der Exynos 1580 Prozessor für schnelle Abläufe sorgt.

Mit 5G‑Unterstützung, Aluminiumrahmen und diversen neuen Galaxy‑AI‑Funktionen wie intelligenter Text- und Bildbearbeitung richtet sich das Gerät an Nutzer, die ein handliches, aber leistungsfähiges Smartphone suchen.

AI Smartphone 36 Prozent billiger

Das Samsung Galaxy S25 ist aktuell bei Amazon für rund 578  Euro erhältlich – ein Rabatt von 36 Prozent gegenüber der UVP von 899 Euro. Der Preis liegt damit unter der offiziellen Empfehlung, ist aber nicht unbedingt der günstigste Marktwert (rund 560 Euro zahlst du dank Gutschein-Rabatt bei eBay-Händlern). Für Käufer, die Wert auf die Amazon-exklusive Herstellergarantie von drei Jahren legen, bleibt das Angebot dennoch attraktiv.

Übrigens: Wenn du dir dieses Smartphone kaufst, schenkt Amazon dir 60 Tage Audible gratis! Das gilt allerdings nur, wenn du dich dort als Neukunde registrierst.

