Es geht los! Amazon feuert Black Friday Preise raus, als gäb's kein Morgen mehr

Die Black Friday Aktion bei Amazon ist gestartet. Seit 00:00 am Donnerstag (20. November) läuft die große „Black Friday Woche“ beim Online-Giganten, die immer wie ein Signal für den Rest des Marktes wirkt. Fast überall sprießen die Deals jetzt aus dem Boden. Wir zeigen, welche Schnäppchen sich jetzt so wirklich lohnen.
Wo es außerdem jetzt schon gute Black Friday Deals gibt (Liste wird aktualisiert):
- Telekom (direkt zur Aktion)
- MediaMarkt (direkt zur Aktion)
- Samsung (direkt zur Aktion)
- Kleines Kraftwerk (zum Artikel | direkt zur Aktion)
- Freenet Telekom Unlimited (zum Artikel | direkt zur Aktion)
- waipu.tv mit Netflix geschenkt (zum Artikel | direkt zur Aktion)
- Weitere Einzel-Aktionen bei uns im Deal-Bereich
Black Friday 2025 bei Amazon: Unsere Top-Tipps
Die hier genannten Preise unterliegen stetigen Schwankungen und können sich schnell ändern. Wir bemühen uns, den Artikel immer aktuell zu halten.
Black Friday: Die besten Tipps im Podcast, die besten Deals bei WhatsApp
Der Black Friday dominiert die Lage im Netz. Dabei lauern viele Fallen und es gibt Deals, die mehr Schein als Sein sind. In unserer aktuellen Podcast-Folge reden wir darüber, wie Black-Friday-Preise entstehen, welche Fallen lauern und was die typischen Tricks der Branche sind. Aber wir verraten auch, in welchem Bereich ihr die absolut besten Deals da draußen macht!
Und die besten Deals in der Black Week? Die verraten wir dir in unserem WhatsApp-Kanal inside digital Deal Alarm. Hier posten wir nur starke Angebote rein, die du – Bedarf immer vorausgesetzt – bedenkenlos abschließen kannst!
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!