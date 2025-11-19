Es geht los! Amazon feuert Black Friday Preise raus, als gäb's kein Morgen mehr

Amazon mischt ab dem 20. November den Online-Shopping-Markt auf. Die Black Friday Angebote laufen ab sofort – und bis zum 1. Dezember. Unsere Erfahrung zeigt: Besser wird's auch am Black Friday selbst nicht. Wer also jetzt seinen Wunsch bei Amazon auch zum Wunschpreis sieht, kann zuschlagen.
Black Friday bei Amazon
Die Black Friday Aktion bei Amazon ist gestartet. Seit 00:00 am Donnerstag (20. November) läuft die große „Black Friday Woche“ beim Online-Giganten, die immer wie ein Signal für den Rest des Marktes wirkt. Fast überall sprießen die Deals jetzt aus dem Boden. Wir zeigen, welche Schnäppchen sich jetzt so wirklich lohnen.

Wo es außerdem jetzt schon gute Black Friday Deals gibt (Liste wird aktualisiert):

Black Friday 2025 bei Amazon: Unsere Top-Tipps

Samsonie S'Cure Spinner Hartschalenkoffer
Samsonite S´Cure Spinner Hartschalenkoffer Ab 100,43 €
Hartschalenkoffer ohne(!) Reißverschluss, mit TSA-Schloss und 4 gummierten Rollen; Handgepäckgröße (S) ist Ryanair-geeignet.
In S (55 cm) für 100,43 €In M (69 cm) für 109,09 €In L (75 cm) für 119,76 €In XL (81 cm) für 128,39 €
Logitech MX Keys Mini
Logitech MX Keys Mini Ab 59,99 €
Kompakte Bluetooth-Tastatur, kompatibel mit macOS, Windows, Linux; mehrere Geräte gleichzeitig anbindbar. Aufladbar per USB-C.
59.99 € bei Amazon
Ninja CRISPi Airfryer
Ninja CRISPi tragbarer Airfryer Ab 129,99 €
Airfryer-System mit Aufsatz-Heißluftfritteuse auf verschieden großen Glasbehältern als tragbarer Airfryer.
129.99 € bei Amazon
needit elektronische Parkscheibe
Needit elektronische Parkscheibe Ab 18,99 €
Digitale Parkscheibe mit Uhrzeit-Angabe, die sich automatisch anpasst (und aufrundet), sobald das Fahrzeug steht. In Deutschlnd offiziell zugelassen.
in Schwarz für 18,99 €in Blau für 18,99 €
Philips Hue E27 Starter-Set
Philips Hue White & Color Starter-Set Ab 87,49 €
Starter-Set mit Hue Bridge und zwei Lampen des Typs E27 (Normgewinde) mit 16 Mio Farben.
87.49 € bei Amazon
Google Pixel 10
Google Pixel 10 (128 GB) Ab 684,00 €
Smartphone mit purem Android, vielen KI-Funktionen und langer Update-Garantie. 6,3 Zoll großes Display, Triple-Kamera mit 20-Fach-Zoom
684 € bei Amazon
Microsoft Surface Laptop 7
Microsoft Surface Laptop (7. Generation) Ab 899,00 €
Schlankes Notebook mit 13,8-Zoll-Display, Snapdragon X Elite Prozessor (12 Kerne), 512 GB SSD, 16 GB RAM.
899 € bei Amazon
Samsung Galaxy A9+ Tablet
Samsung Galaxy A9+ Ab 149,99 €
Android-Tablet mit Samsung Knox Sicherheitssoftware, 64 GB Speicher und Stereo-Lautsprechern. WLAN-only-Version zum Streamen, Nachschlagen oder als digitales Rezeptbuch für zu Hause.
149.99 € bei Amazon
Ninja Foodi Max Airfryer
Ninja Foodi Max Airfryer Ab 129,99 €
Zwei-Korb-Heißluftfritteuse mit insgesamt 9,5 Litern Fassungsvermögen. 2.470 Watt – meistverkaufter Airfryer der Welt!
129.99 € bei Amazon
TCL 65 Zoll Fernseher
TCL 65PF650 65-Zoll-TV Ab 349,00 €
Fernseher mit großer 65-Zoll-Bildschirmdiagonale, 4K-Auflösung, 60 Hertz und Fire-TV-Funktionen.
349.00 € bei Amazon
SodaStream Crystal 3.0 Wassersprudler
SodaStream Crystal 3.0 Ab 79,99 €
Wassersprudler mit Glaskaraffen (2 im Lieferumfang) mit neuartigem und verschleißarmem Quick-Connect-Kartuschensystem.
79.99 € bei Amazon
Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam
Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam Ab 170,99 €
Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam überzeugt mit 4K-Frontkamera und 2K-Heckkamera, die dank Sony IMX415-Sensoren auch nachts klare Bilder liefern. Sie bietet ein weites Sichtfeld von bis zu 170 Grad und automatische Aufnahme bei Erschütterungen. Zudem punktet sie mit GPS, WLAN, ADAS-Sicherheitsfunktionen und 24/7-Parküberwachung. Mit dem Code KC3HT9F7 könnt Ihr Euch den Deal-Preis sichern.
Zum Angebot
Arzopa Bilderrahmen
Arzopa Digitaler Bilderrahmen Ab 142,49 €
Digitaler Bilderrahmen, der entweder über einen internen Speicher oder – besonders cool – über die kostenlose Cloud von unterwegs mit Bildern bespielt werden kann. So kann man etwa die Eltern schon während des Urlaubs an Fotos teilhaben lassen. Der Rabatt gilt noch bis zum 12. Januar!
Zum Angebot bei Amazon!Zum Hersteller-Shop!
Galaxy A56 Produktbild SW
Galaxy A56 Ab 279,00 €
Das beliebte Samsung Galaxy A56 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer guten (Akku-)Leistung, einem Top-Display und weiteren Vorteilen wie dem langen Update-Support
Zum Angebot!
Dyson V8 Advanced
Dyson V8 Advanced Ab 239,00 €
Kabelloser Staubsauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit, V8-Motor mit 110.000 U/min und zwei Saugmodi für verschiedene Bedürfnisse.
239.00 € bei Amazon

Die hier genannten Preise unterliegen stetigen Schwankungen und können sich schnell ändern. Wir bemühen uns, den Artikel immer aktuell zu halten.

Black Friday: Die besten Tipps im Podcast, die besten Deals bei WhatsApp

Der Black Friday dominiert die Lage im Netz. Dabei lauern viele Fallen und es gibt Deals, die mehr Schein als Sein sind. In unserer aktuellen Podcast-Folge reden wir darüber, wie Black-Friday-Preise entstehen, welche Fallen lauern und was die typischen Tricks der Branche sind. Aber wir verraten auch, in welchem Bereich ihr die absolut besten Deals da draußen macht!

Und die besten Deals in der Black Week? Die verraten wir dir in unserem WhatsApp-Kanal inside digital Deal Alarm. Hier posten wir nur starke Angebote rein, die du – Bedarf immer vorausgesetzt – bedenkenlos abschließen kannst!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

