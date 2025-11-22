Ist das der beste Notebook-Deal des Jahres? Surface-Laptop-Alarm bei Amazon!

Der Snapdragon X Elite konnte dabei mit seinen 12 Kernen viele „alteingesessene“ Chips in die Performance-Schranken weisen. Kostet aber nominell auch immer ein bisschen mehr als der in den günstigeren Modellen eingesetzte X Plus. Jetzt bringt ein Black Friday Deal aber ordentlich Fahrt in den Preisverlauf des Elite-Modells.

Surface Laptop 7 mit Elite-Prozessor erstmals unter 900 Euro

Die Variante mit dem leistungsstarken und KI-bereiten Elite-Prozessor, unterstützt von 512 GB SSD- sowie 16 GB RAM-Speicher ist im Black Friday Deal nicht nur unter die 1.000-Euro-, sondern gleich unter die 900-Euro-Marke gefallen. Zum Vergleich: Bis zuletzt war das Gerät fast nie unter 1.300 Euro zu bekommen. Über 1.600 Euro sind der ursprüngliche Preis. Der Elite-Prozessor gilt als vergleichbar mit Intel Core Ultra 7, Core i9 oder AMD Ryzen 9. Auf Apple bezogen ist der Snapdragon X Elite am ehesten mit dem Apple M3 Pro zu vergleichen. Zur Einordnung: All diese Prozessoren kommen in teils deutlich teureren Geräten zum Einsatz. Mit dem Black-Friday-Deal setzen Amazon und Microsoft also eine echte Preis-Leistungs-Duftmarke.

Neben dem Fokus auf Hardware-Software-Harmonie positionieren sich die Surface Laptops als Windows-Alternative zu Apples MacBooks. Nicht nur optisch weisen sie Eleganz auf. Auch das Touchpad gilt in seiner Funktion mit als marktführend.

Cool: Wer bei Amazon kauft, erhält eine quasi nachgelagerte Bestpreis-Garantie. Wenn du das Surface bis Mitte Januar irgendwo günstiger siehst, kannst du den Kauf ohne Weiteres zurückgeben und beim billigeren Händler shoppen.

