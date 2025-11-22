Werkzeug-Abverkauf bei Lidl: Mit bis zu 59 Prozent Rabatt

Die Werkzeug-Eigenmarke von Lidl – Parkside – punktet vor allem mit erschwinglichen Preisen bei gleichzeitig guter Leistung. Einige der Werkzeuge sind jetzt während der Pre Black Week noch günstiger zu haben. Wir haben uns durch die Angebote geklickt und stellen dir hier unsere Favoriten vor.

Das gibt’s zu holen bei Lidl

Den Anfang unserer Liste macht der Akku-Gehölzschneider „PAGHS C3“ von Parkside. Er kostet dich jetzt 34,99 Euro statt 44,99 Euro. Für den Versand verlangt der Lebensmitteldiscounter immer nochmal zusätzlich 5,95 Euro. Die Lieferung erfolgt ohne Akku, den gibt’s aber schon für 14,99 Euro dazu.

Das Gerät eignet sich optimal zum Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, sowie zum anschließenden Zerkleinern des Grünschnitts. Da es mit einem Akku angetrieben wird, kannst du es auch easy von A nach B transportieren und dich so beispielsweise frei damit durch den Garten bewegen. Geliefert wird es in einem praktischen Aufbewahrungskoffer.

Ebenfalls spannend und ein ziemliches Must-have in jeder Werkstatt ist diese Kabeltrommel. Sie verfügt über vier Steckdosen und ein zehn Meter langes Kabel. Die Steckdosen sind mit selbstschließenden Klappdeckeln geschützt. Statt 24,99 Euro zahlst du hierfür jetzt nur noch 17,99 Euro bei Lidl.

Kabeltrommel »PSCR10MR1« 17,99 € Vier Steckdosen, zehn Meter Kabellänge, für den Innenbereich, spritzwassergeschützt für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Direkt zum Angebot!

Metallhandkreissäge und Netzbohrschrauber

Satte 59 Prozent günstiger ist jetzt diese Akku-Metallhandkreissäge von Parkside. Sie kostet dich nur noch 59,99 Euro statt 149 Euro und ist damit ein echtes Schnäppchen. Du kannst sie für Schnitte in Metall oder Stahl verwenden, die Schnitttiefe ist stufenlos einstellbar. Ein integriertes LED-Licht sorgt dabei dafür, dass du auch bei Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen alles im Blick hast. Um die Handkreissäge zu verwenden, brauchst du einen 20-V-Akku, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Für 16,99 Euro kannst du dir diesen 2-Gang-Netzbohrschrauber sichern. Er funktioniert per Kabel, du brauchst also keinen Akku für dieses Gerät. Dank des abnehmbaren Bohrfutters kannst du schnell und ohne Werkzeug zwischen der Bohr- und Schraubfunktion wechseln. Dank des Griffs mit Soft-Grip-Ummantelung liegt der Schrauber gut in der Hand.

Noch mehr Angebote der Lidl Pre Black Week findest du übrigens hier. Gut zu wissen: Alle Bestellungen, die bis zum 24. Dezember im Online-Shop eingehen, profitieren von einer verlängerten Rückgabefrist bis zum 31. Januar.