Amazons Tipp für unter 200 Euro: Saug- und Wischroboter inklusive Absaugstation

Der Black Friday macht – zum Glück – nicht vor Haushaltsgeräten Halt. So hast du jetzt die Chance, dir einen Saugroboter oder einen Nass- und Trockensauger der Marke Redkey zu richtig guten Preisen zu sichern. Und wenn wir von richtig guten Preisen reden, meinen wir schon für unter 200 Euro, was im Vergleich mit anderen Herstellern eine echte Seltenheit ist. Schauen wir mal, was die Geräte so draufhaben.

Saugroboter R11: Haushaltshelfer zum Mini-Preis

Der Redkey R11 ist eine budgetfreundliche Lösung für alle, die möglichst wenig Zeit mit Hausarbeit verschwenden wollen. Den UVP von 239,99 Euro reduziert Amazon jetzt auf schmale 195,49 Euro. Der Roboter ist mit einer starken Saugleistung von 20.000 Pa ausgestattet und navigiert per Laser präzise durch deine Wohnung. Beim Wischen ist er dank verlängerten Seitenbürsten besonders präzise und reinigt jede Ecke gründlich, ohne dass du noch mal nachwischen müsstest. Steuern kannst du den Roboter bequem über die App. Dort kannst du auch Zeitpläne oder verschiedene Sperrzonen einrichten.

Nach dem Putzen macht er sich automatisch auf den Weg zurück in seine Station, wo er eingesaugten Schmutz und Staub entleert. Der Staubbeutel in der Station hat ein Fassungsvermögen von 3,8 Litern. Je nach Nutzungsintensität musst du diesen bis zu 90 Tage lang nicht entleeren und hast, abgesehen vom Befüllen und Entleeren des Wassertanks, kaum einen Aufwand mit der Wartung.

Doch lieber ein Saugwischer?

Wenn du lieber selbst wischst, ist der Redkey W15 Nass- und Trockensauger eine gute Wahl. Er wischt und saugt deine Wohnung in einem Durchgang. Verschüttete Flüssigkeiten oder eingetrocknete Flecken entfernt der W15 mühelos. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 35 Minuten am Stück schaffst du rund 150 qm², sodass sich der Reiniger auch für größere Flächen auf einmal eignet. Über das integrierte LED-Display hast du die restliche Akkulaufzeit sowie den Reinigungsmodus immer im Blick.

Ein verbauter Motor macht den Saugwischer trotz seiner 6,67 Kilogramm sehr leichtgängig. Du kannst den W15 auch im Trockensaugmodus verwenden, für Teppiche eignet er sich allerdings nicht. Auch dieses Modell ist dank Basisstation ziemlich wartungsarm. Nach der Reinigung kannst du ihn dort hineinstellen und die Selbstreinigung der Bürstenrolle starten. Er wäscht und trocknet seine Bürste von allein, was unangenehmen Gerüchen und Schimmel vorbeugt. Statt 209,99 Euro stehen für dich während der Black-Friday-Aktion nur 142,79 Euro bei Amazon auf der Rechnung.

