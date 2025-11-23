In Zeiten, in denen Fotos und Videos nur noch im Fotoalbum auf dem Smartphone versauern, holt dieses Gadget sie im Handumdrehen zurück in deinen Alltag. Lassen wir die Katze aus dem Sack: Die Rede ist von einem digitalen Bilderrahmen der Marke Arzopa. Damit kannst du tagtäglich das längst vergangene Urlaubsfeeling oder das letzte Date wieder aufleben lassen. Doch mehr als nur das: Bilder lassen sich auch von unterwegs auf den Bilderrahmen laden. Dadurch kannst du deine Eltern etwa direkt an neuen Urlaubsfotos teilhaben lassen oder dich regelmäßig über neue Fotos vom weggezogenen Nachwuchs freuen. Also wirklich ein geniales Weihnachtsgeschenk für Eltern und Großeltern zugleich.

Der digitale Bilderrahmen von Arzopa im Detail

Praktisch: Aktuell ist der Arzopa D14 digitale Bilderrahmen auch noch günstiger zu haben. Vom 20. November bis zum 12. Januar sparst du dir im Rahmen der Black-Friday-Aktion des Herstellers satte 35 Prozent. Der UVP von 169,99 Euro rauscht damit auf 142,48 Euro runter. Für dieses Geld sicherst du dir den Arzopa D14 digitalen Bilderrahmen, der in einem Rahmen aus goldfarbenem Metall steckt und so schon mal optisch einiges her macht.

Arzopa Digitaler Bilderrahmen 142,49 € Digitaler Bilderrahmen, der entweder über einen internen Speicher oder – besonders cool – über die kostenlose Cloud von unterwegs mit Bildern bespielt werden kann. So kann man etwa die Eltern schon während des Urlaubs an Fotos teilhaben lassen. Der Rabatt gilt noch bis zum 12. Januar! Zum Angebot bei Amazon!Zum Hersteller-Shop!

Das Herzstück des Gadgets ist allerdings der 14 Zoll große HD-Touchscreen mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln und einem Bildverhältnis von 16:10. Bilder und Videos (bis zu zwei Minuten) gibt der Rahmen in gestochen scharfer Qualität wieder, die den Originalaufnahmen in nichts nachsteht. Auf der Rückseite des Arzopa D14 digitalen Bilderrahmens hat sich ein Lautsprecher im Grammophon-Design versteckt, der deinen Aufnahmen akustisches Leben einhaucht. Cool ist auch, dass der Bilderrahmen auf Wunsch das Wetter oder die Uhrzeit anzeigt.

Bilder von unterwegs dank kostenlosem Cloudspeicher

Doch das Beste ist: Deine Fotos und Videos kannst du bequem von überall aus in der Cloud des Arzopa D14 Bilderrahmens speichern. So kannst du beispielsweise Urlaubsfotos, noch bevor du wieder zu Hause bist, mit Freunden und Familienmitgliedern teilen. Und auch für (Groß-)Eltern, die ihren weggezogenen Nachwuchs nicht mehr so oft sehen können, ist der Bilderrahmen ideal, da sie hier fortlaufend neue Fotos in ihre Wohnung bekommen.

So sieht der Arzopa D14 digitale Bilderrahmen aus

Dir steht dafür ein unbegrenzter und zu 100 Prozent kostenloser Cloud-Speicher in der Arzopa-App zur Verfügung. Wer den Bilderrahmen lieber offline benutzt, kann natürlich auch auf den 32 GB integrierten Speicher zurückgreifen. Du hast außerdem die Möglichkeit, deine Bilder per USB-, SD-Karte oder direkt per Kabel von einem Windows-PC zu übertragen. Die Fotos und Videos kannst du dann in Ordnern sortieren und immer wieder neue, verschiedene Diashows ablaufen lassen. Über die App können deine Liebsten die Fotos auch kommentieren oder mit „Gefällt mir“ markieren.

Wer es etwas kleiner mag: Den Arzopa D14 digitalen Bilderrahmen gibt es übrigens auch in 10 Zoll. Der Black-Friday-Rabatt des Herstellers Arzopa gilt noch bis zum 1. Dezember. Danach steigt der Preis von 142,48 Euro wieder an.