Verbraucherzentrale: Dieses Gratis-Tool schützt dich vor Abzocke im Netz

Betrüger werden stetig besser darin, arglosen Nutzern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Konnte man Fakeshops früher recht eindeutig auf einen Blick erkennen, werden die Seiten heutzutage stetig aufwendiger gestaltet. Völlig hilflos bist du beim Online-Shopping jedoch keineswegs. Denn du kannst Fakeshops im Internet mithilfe eines genialen Tools der Verbraucherzentrale rasant enttarnen.

So schnell enttarnst du Fakeshops im Internet: der Fakeshop-Finder

Je wachsamer die Nutzer werden, desto größer werden die Bemühungen von Kriminellen in der Gestaltung ihrer Fakeshops. Auf den ersten Blick lässt sich für Nutzer nicht immer erkennen, ob hinter einem Online-Shop ein seriöses Angebot mit Schnäppchen oder eine gut platzierte Kundenfalle steckt. Häufig locken Fakeshops zwar mit besonders verführerischen Rabatten, es gibt jedoch auch Ausnahmen, die gezielt andere Preise mit glaubwürdigeren Reduktionen unterbieten. Nicht immer lässt sich somit an dem vermeintlichen Schnäppchen allein ein riskanter Online-Shop identifizieren.

Glücklicherweise gibt es für dich Möglichkeiten, dein Risiko zu senken. Die Verbraucherzentrale stellt online ein Tool namens ‚Fakeshop-Finder‘ zur Verfügung, um dich besser gegen Betrüger zu schützen. Alles, was du tun musst, ist die URL des Anbieters dabei in das dortige Eingabefeld einzugeben und die Shop-URL über Klick auf den Button zu prüfen. Das Ergebnis wird dir häufig innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung gestellt.

Eine schnelle Überprüfung von Webseiten kann dich vor Betrug bewahren

Der Fakeshop-Finder analysiert die Merkmale der Webseite für dich und errechnet dir somit ein Ergebnis, an dem du dich orientieren kannst, wie sicher die Webseite ausfällt. Dadurch kannst du besser einschätzen, ob es sich um einen seriösen Anbieter oder einen Fakeshop handelt. Riskante Einkäufe lassen sich so vermeiden. Sollte ein Online-Shop als seriös verifiziert sein, weist dich das Tool explizit darauf hin. Da der Fakeshop-Finder dir seine Bewertung ausführlich auflistet und begründet, lernst du nebenbei mit jeder Überprüfung, worauf du bewusst beim Einkaufen achten kannst.

Der Fakeshop-Finder ist nicht die einzige nützliche Ressource

Möchtest du dich gern weiter über die Risiken beim Online-Einkauf weiterbilden, kannst du zudem die zugehörige Podcast-Folge der Verbraucherschutzzentrale anhören. Sie findet sich als kostenloses Zusatzangebot direkt unterhalb des Fakeshop-Finders. Würdest du hingegen gern bereits beim Besuch einer Webseite eine erste Auskunft darüber erhalten, wie seriös der Anbieter ausfällt, kannst du zudem auf ein nützliches Plugin zurückgreifen. Es bietet den Vorteil, dass es automatisch eine Einschätzung dazu abgibt, wenn du einen Online-Shop besuchst. Dazu kennt es über 25.000 vertrauenswürdige Online-Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Natürlich solltest du dich nicht allein auf den Fakeshop-Finder verlassen. Doch das Tool ist ein guter erster Anhaltspunkt, um die Authentizität einer Seite für dich zu überprüfen.