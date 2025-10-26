Verbraucherzentrale: Dieses Gratis-Tool schützt dich vor Abzocke im Netz

Profilbild von Lisa-Marie Karzick Lisa-Marie Karzick
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Ein vermeintliches Schnäppchen im Internet kann schnell zur Enttäuschung werden. Kriminelle werden immer gewiefter in ihren Versuchen, Fakeshops als seriöse Verkaufsseiten zu präsentieren. Gänzlich wehrlos bist du als Nutzer jedoch nicht.
Dieses Gratis-Tool der Verbraucherzentrale schützt dich vor Fakeshops im Netz
Dieses Gratis-Tool der Verbraucherzentrale schützt dich vor Fakeshops im Netz Bildquelle: ภัทรชัย รัตนชัยวงค์/Adobe Stock
  • Teilen

Betrüger werden stetig besser darin, arglosen Nutzern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Konnte man Fakeshops früher recht eindeutig auf einen Blick erkennen, werden die Seiten heutzutage stetig aufwendiger gestaltet. Völlig hilflos bist du beim Online-Shopping jedoch keineswegs. Denn du kannst Fakeshops im Internet mithilfe eines genialen Tools der Verbraucherzentrale rasant enttarnen.

So schnell enttarnst du Fakeshops im Internet: der Fakeshop-Finder

Je wachsamer die Nutzer werden, desto größer werden die Bemühungen von Kriminellen in der Gestaltung ihrer Fakeshops. Auf den ersten Blick lässt sich für Nutzer nicht immer erkennen, ob hinter einem Online-Shop ein seriöses Angebot mit Schnäppchen oder eine gut platzierte Kundenfalle steckt. Häufig locken Fakeshops zwar mit besonders verführerischen Rabatten, es gibt jedoch auch Ausnahmen, die gezielt andere Preise mit glaubwürdigeren Reduktionen unterbieten. Nicht immer lässt sich somit an dem vermeintlichen Schnäppchen allein ein riskanter Online-Shop identifizieren.

Glücklicherweise gibt es für dich Möglichkeiten, dein Risiko zu senken. Die Verbraucherzentrale stellt online ein Tool namens ‚Fakeshop-Finder‘ zur Verfügung, um dich besser gegen Betrüger zu schützen. Alles, was du tun musst, ist die URL des Anbieters dabei in das dortige Eingabefeld einzugeben und die Shop-URL über Klick auf den Button zu prüfen. Das Ergebnis wird dir häufig innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung gestellt.

Eine schnelle Überprüfung von Webseiten kann dich vor Betrug bewahren
Eine schnelle Überprüfung von Webseiten kann dich vor Betrug bewahren

Der Fakeshop-Finder analysiert die Merkmale der Webseite für dich und errechnet dir somit ein Ergebnis, an dem du dich orientieren kannst, wie sicher die Webseite ausfällt. Dadurch kannst du besser einschätzen, ob es sich um einen seriösen Anbieter oder einen Fakeshop handelt. Riskante Einkäufe lassen sich so vermeiden. Sollte ein Online-Shop als seriös verifiziert sein, weist dich das Tool explizit darauf hin. Da der Fakeshop-Finder dir seine Bewertung ausführlich auflistet und begründet, lernst du nebenbei mit jeder Überprüfung, worauf du bewusst beim Einkaufen achten kannst.

Zum Fakeshop-Finder

Der Fakeshop-Finder ist nicht die einzige nützliche Ressource

Möchtest du dich gern weiter über die Risiken beim Online-Einkauf weiterbilden, kannst du zudem die zugehörige Podcast-Folge der Verbraucherschutzzentrale anhören. Sie findet sich als kostenloses Zusatzangebot direkt unterhalb des Fakeshop-Finders. Würdest du hingegen gern bereits beim Besuch einer Webseite eine erste Auskunft darüber erhalten, wie seriös der Anbieter ausfällt, kannst du zudem auf ein nützliches Plugin zurückgreifen. Es bietet den Vorteil, dass es automatisch eine Einschätzung dazu abgibt, wenn du einen Online-Shop besuchst. Dazu kennt es über 25.000 vertrauenswürdige Online-Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Natürlich solltest du dich nicht allein auf den Fakeshop-Finder verlassen. Doch das Tool ist ein guter erster Anhaltspunkt, um die Authentizität einer Seite für dich zu überprüfen.

Gasleitungen und Gaskartusche als Sinnbild für russisches Gas
EU macht Schluss mit russischem Gas
Verbraucher könnten bald mehr zahlen

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

RATGEBER

Black Friday Deals 2024 - approved
Black Friday
Black Friday ist in einem Monat! Die besten Tipps, Schnäppchen und Hinweise für 2025
Sparschwein steht auf und zwischen gestapelten Euro-Münzen.
Finanzen und Versicherungen
Festgeld im Vergleich: Diese Banken zahlen die höchsten Zinsen
Man hält seine Hände neben Geldmünzen.
Tagesgeld
Tagesgeld-Vergleich: Hier gibt es die meisten Zinsen
Auto
KN Auto: Welche Automarke steckt dahinter?
Strom und Energie
Heizsaison beginnt: Was du jetzt auf keinen Fall vergessen darfst
Video Streaming
Netflix Kosten 2025: Preise und alle Infos zum Streaming-Abo
Amazon
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details
Amazon
Amazon: Oktober Prime Day läuft – Alles, was jetzt wichtig ist
Fernseher & Smart TV
Lebensdauer von Fernsehern: So schnell geht dein Fernseher kaputt 