DHL warnt vor dieser DHL-Paket-SMS

DHL steht derzeit sehr im Fokus der Verbraucher. Durch die Streiks bei Post und DHL kommen viele Pakete verspätet beim Empfänger an. Um so sensibler reagieren Kunden des Paketdienstes möglicherweise auf Nachrichten des Logistikers. Seit einigen Tagen machen nun offenbar vermeintliche DHL-SMS die Runde. Betrüger wollen die aktuelle Streik-Situation offenbar ausnutzen. Dabei wollen sie dir aber ganz sicher nicht helfen. Sie wollen deine Daten und letztlich dein Geld.

DHL: Falsche Paket-SMS wirkt echt

DHL warnt vor SMS, in dem Betrüger deine Adresse abfragen oder dich zur Aktualisierung deiner Daten auffordern. Hier wird das Logistik-Unternehmen eindringlich. Auf Facebook warnt DHL seine Nutzer: „Bitte klick nicht auf den Link in der Nachricht! Diese SMS stammt NICHT von uns, auch wenn du „DHL“ oder „DHL Paket“ als Absender siehst.“ Diese alphanumerischen Absender sind bei Massen-SMS durchaus üblich und über SMS-Dienstleister versendbar. Eine echte Handynummer wird dabei nicht benötigt oder übermittelt.

Da dein Handy keine Nummer beim Absender hat, sortiert es die SMS nach den im Absender stehenden Buchstaben. Das Problem laut DHL: „Teilweise tauchen diese SMS sogar in den echten älteren SMS-Verläufen mit DHL Paket auf und wirken dadurch sehr authentisch.“ Du siehst also die echten DHL-SMS, die dich beispielsweise über ankommende Pakete informierten, und diese betrügerischen SMS in einem Verlauf. Deswegen macht DHL deutlich: „Wir fordern dich aber grundsätzlich nie per SMS zu Zahlungen oder (Adress-)Datenänderungen auf.“

Nicht der erste Versuch

Schon im vergangenen Jahr machten Paket-SMS von Betrügern auf sich aufmerksam. Damals gab man sich aber noch nicht als DHL aus, sondern sprach lediglich davon, dass das Lieferteam ein Paket nicht habe zustellen können.

Unser Rat: Du solltest niemals in SMS oder E-Mails auf Links klicken und dort deine persönlichen Daten angeben. Wenn du Grund zur Annahme hast, dass ein Unternehmen tatsächlich ein Anliegen hat, deine Daten abzugleichen, rufe die Webseite des Unternehmens auf, indem du die Internetadresse selbst eintippst und dich dort einloggst.