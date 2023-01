DHL- & Post-Streik: Pakete und Briefe bleiben erneut liegen

Millionen Briefe und Pakete waren vergangene Woche liegen geblieben und wurden teilweise erst mit tagelanger Verzögerung zugestellt. Insgesamt habe der Streik drei Millionen Briefe und eine Million Pakete bei Post und DHL betroffen, die inzwischen aber alle zugestellt sein sollten. Doch im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG erhöht die Gewerkschaft Verdi jetzt den Druck. Sie kündigt weitere Streiks an. Dazu ruft sie für den heutigen Donnerstag bundesweit Beschäftigte „in ausgewählten Betrieben“ in den Paket– und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zu ganztägigen Streiks auf. An den ganztägigen Streiks in der vergangenen Woche hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag insgesamt rund 30.000 Beschäftigte beteiligt.

Verdi verweist auf erwarteten Gewinn von 8,4 Milliarden Euro

„Die Streiks sind ein klares Zeichen unserer Mitglieder in Richtung Arbeitgeber“, sagte Andrea Kocsis. Sie ist stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin im Tarifkonflikt mit der Post. Die Arbeitgeber hätten in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass sie nicht bereit und auch nicht in der Lage seien, die Reallohnverluste der Beschäftigten auszugleichen, heißt es von der Gewerkschaft.

Sie wertet das als Provokation. Verdi verweist darauf, dass die Deutsche Post AG für das Jahr 2022 einen Rekordgewinn von etwa 8,4 Milliarden Euro erwartet. „Diesen Erfolg verdankt das Unternehmen der Arbeit der Beschäftigten“. Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten eine Gehaltserhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sollen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat angehoben werden.

Nach Angaben von Verdi bekommen aktuell etwa 90 Prozent der Tarifbeschäftigten ein Monatsgehalt zwischen 2.108 und 3.090 Euro brutto. Diese Tarifbeschäftigten seien im besonderen Maße von der hohen Inflation betroffen, da sie einen großen Teil ihres Nettoeinkommens für Nahrungsmittel und Energie aufbringen müssten.

Die Tarifverhandlungen werden am 8./9. Februar 2023 fortgesetzt.