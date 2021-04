Wo ist mein Paket? Sendungsverfolgung bei DHL, Hermes, UPS & Co

Wenn du auf ein Paket wartest und du wissen willst, wo es sich befindet, helfen dir die Sendungsverfolgung von DHL, Hermes, DPD, UPS & Co. weiter. Das einzige, was du wissen musst, ist mit welchem Paketdienst dein Paket unterwegs ist und die Sendungsnummer. Diese Informationen teilt dir normalerweise der Absender deines Paketes mit. Hast du selbst ein Paket verschickt und du willst wissen, wann es beim Empfänger ankommt, ist das natürlich ebenso möglich.

Briefe mit Sendungsverfolgung: Die Alternativen zum Einschreiben

Sendungsverfolgung im Internet

Die Sendungsverfolgung, oftmals auch als Tracking bezeichnet, ermöglicht dir, vergleichsweise genau zu sehen, wo dein Paket sich befindet. Jeder Paketdienst betreibt seinen eigenen Tracking-Dienst.

Kommt mein Paket heute noch?

Ob ein Paket heute noch ankommt oder nicht, lässt sich in der Regel ab spätestens 10 Uhr morgens am Sendungsstatus erkennen. Denn dann verlassen in der Regel die letzten Paketboten den Hof des Zustelldepots. Im Tracking des Paketes siehst du dann, dass sich das Paket im Zustellfahrzeug befindet. Schon vorher kannst du aber Vermutungen anstellen. Denn wenn sich das Paket morgens gegen 6 Uhr noch nicht in einem Paketzentrum in deiner Nähe befindet, hat es der Paketdienst nicht geschafft, die Sendung über Nacht entsprechend ans Ziel zu transportieren.

Kommt mein Paket mit DHL heute noch?

Ob sich ein Paket schon im Auto des Zustellers befindet, siehst du im Tracking des Paketes. Bei der DHL Sendungsverfolgung lautet die entsprechende Meldung „Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen“. Ist dein Paket mit DHL Express unterwegs, so lautet die Meldung „In Auslieferung durch Kurier“. Das Paket kommt dann nicht mit dem üblichen Boten. Auch bei DHL-Paketen kann es dir passieren, dass dein Postbote von der Deutschen Post das Paket dabei hat, nicht der DHL-Fahrer. In der DHL Paketverfolgung kannst du das daran erkennen, dass das Paket extrem früh ins Zustellfahrzeug verladen wurde.

Die Einträge bei DHL und DHL Express in der Online-Sendungsverfolgung sind nahezu in Echtzeit und manchmal nur wenige Minuten verzögert.

Nur in seltenen Fällen kommt das DHL-Paket dann doch nicht an – etwa bei zu vielen Paketen auf der Tour, einem Unfall oder Wettereinfluss. Teilweise liefert DHL auch noch abends aus.

Kommt mein Hermes-Päckchen heute noch?

Sobald dein Hermes-Paket sich im Auto des Zustellers befindet, heißt es in der Hermes Sendungsverfolgung: „Die Sendung befindet sich in der Zustellung“. Teilweise ändert sich der Status aber erst eine ganze Weile, nachdem der Zusteller losgefahren ist. Die Einträge erfolgen nicht in Echtzeit. In der Regel kommt es an dem Tag dann aber auch an. Teilweise arbeiten die Zusteller bis in die Abendstunden hinein.

Kommt meine Sendung mit DPD heute?

Wenn dein DPD-Bote das Paket in sein Auto geladen hat, siehst du im Tracking den Vermerk „In Zustellung“. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch am gleichen Tag ankommt, ist vergleichsweise hoch.

Kommt mein Paket mit GLS heute noch an?

GLS spricht in der GLS Sendungsverfolgung eine recht deutliche Sprache: „Das Paket wird voraussichtlich im Laufe des Tages zugestellt.“ Die Boten sind zu den üblichen Büro-Zeiten unterwegs.

Kommt mein UPS-Paket heute noch an?

UPS hat verschiedene Bezeichnungen, wenn ein Paket im Auto des Zustellers ist und auf dem Weg zu dir. Mal heißt es „Wird zugestellt“, mal nur „Ziel Scan“. In nahezu allen Fällen wird UPS dir dein Paket also heute übergeben. Aber wie bei allen Paketdiensten gilt auch hier, dass höhere Gewalt ein Ausschlusskriterium dafür ist. In dem Fall erfolgt die Lieferung am nächsten Werktag

Wann kommt mein Paket an?

Eine genaue Uhrzeit für dein Paket nennen dir nur wenige Paketdienste in den Tracking-Informationen – und das auch oft nicht besonders zuverlässig. Hermes arbeitet nach eigenen Angaben an Verbesserungen hierzu. DHL bietet dir bei vielen Paketen inzwischen ein Livetracking und eine Prognose, wann in etwa der Bote bei dir ist. Aber auch das funktioniert nicht immer und ist zunächst einmal nur auf 90 Minuten genau. Für das DHL Tracking brauchst du in diesem Fall die Postleitzahl des Empfängers. DHL Express bietet dieses Feature für Express-Sendungen nicht an. Kleiner Tipp: Bist du registrierter DHL-Kunde, bekommst du von DHL per E-Mail Informationen zur Zustellung, das erste Mal bereits, wenn die Sendung im Start-Paketzentrum gescannt wurde.

UPS bietet kein Live-Tracking, bietet aber inzwischen häufiger eine Zustellfenster-Prognose. Hast du ein Express-Paket, das vor 9 Uhr, 10 Uhr oder 12 Uhr zustellt sein soll, so wird UPS das wahrscheinlich erfüllen, da der Versender sonst eine Rückzahlung beantragen kann.

DPD bietet für viele Pakete ebenfalls ein Live-Tracking an, bei dem du den Paketboten verfolgen kannst. Du siehst auch, wie viele Pakete er noch vor dir ausliefern muss. Aus diesem aktuellen Status des Fahrers kannst du dir grob ein Bild machen, wann deine Bestellung oder dein Paket bei dir ist.

Ich bin nicht zu Hause. Was passiert mit meinem Paket?

Viele Paketdienste versuchen, dein Paket bei deinen Nachbarn abzugeben. Als registrierter Kunde der Paketdienste kannst du aber allen Paketdiensten auch online konkrete Anweisungen geben, was mit deinem Paket geschehen soll, wenn du nicht zu Hause bist. Bei einem eigenen Grundstück kannst du die Boten so beispielsweise anweisen, das Paket in die offene Garage oder auf die Terrasse zu legen.

Solltest du keine Abstellgenehmigung gegeben haben, darf der Bote das Paket nicht einfach irgendwo abstellen oder ablegen. DHL bringt in solchen Fällen das Paket in den nächsten DHL Paketshop. Manchmal landet deine DHL Sendung auch in einer Packstation in der Nähe. Andere Dienste wie Hermes oder UPS, DPD und GLS probieren es oftmals am nächsten Tag noch einmal.

Doch gerade dann, wenn sich Annahmestellen der Paketdienste in der Nähe befinden, bringen die Boten die Sendung hierhin. Bei DHL Express kann es auch vorkommen, dass die Sendung wieder ins Depot geht. Hier kannst du dein Paket dann abholen oder dir noch einmal zustellen lassen. Bei normalen DHL-Sendungen kannst du im Fall einer Lieferung in die Filiale oftmals eine Zweitzustellung beantragen.

Was konkret mit deinem Paket geschehen ist, erfährst du ebenfalls in der Sendungsverfolgung. Einen Zettel zur Benachrichtigung werfen dir die Boten oftmals übrigens nicht mehr ein – aus gutem Grund.