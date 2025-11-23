Pixel 9 Pro: Wieso der Griff zum älteren Modell gerade richtig genial erscheint

Und da sind wir direkt beim Thema: Google hat zwar mit dem Pixel 10 (Pro) seine 25er-Serie platziert und erste, eher vorsichtige Black-Friday-Angebote rufen Early-Adopter auf den Plan. Dabei ist das Pixel 9 Pro gerade der eigentlich heiße Sch***.

Mit passenden In-Ears – wie billig kann ein Pro-Handy sein?

MediaMarkt haut gerade ein Black-Week-Bundle zum Pixel 9 Pro raus. Das Angebot soll limitiert sein und könnte aus verschiedenen Gründen rasch wieder verschwinden. Der nahliegendste ist ein (zu) schneller Ausverkauf.

Das Pixel 9 Pro mit seinen sieben Jahren Update-Garantie und der Berücksichtigung auch der Funktions-Updates („Pixel Drop“) in den kommenden Jahren, ist Kern des Deals, der aus diesen drei Komponenten besteht:

Smartphone: Pixel 9 Pro (128 GB)

Tarif: O2 Blue L

Zugabe: Pixel Buds Pro 2

Hier bestellen

Die Gesamtkosten für alles zusammen betragen über den Zwei-Jahrestarif etwas unter 670 Euro. Das Pixel 9 Pro ist selbst bei Refurbished-Händlern nicht unter 700 Euro zu haben (aktueller Preis eher ~730 Euro), Neuware-Händler wie Gomibo (hier Bestpreis-Inhaber) sind erst ab 750 Euro dabei. Eigentlich können wir hier mit der Rechnerei schon aufhören. Mit dabei sind dann aber eben noch die Pixel Buds 2 Pro (aktueller Amazon-Preis: 159 Euro). Und so bekommst du hier für deutlich unter 700 Euro ein Technik-Paket im Wert von fast 900 Euro (Effektivpreis –9,10 Euro). Das ist dann das, was wir einen Deal nennen.

Einen Tarif gibt’s aber ja auch noch – mit 80 GB

Der Tarif, den du fürs Ausnutzen dieses Deals abschließen musst, ist zusätzlich auch noch einen Blick wert. Zwar ist die Option in Sachen Download-Speed auf die bei Budget-Tarifen mittlerweile üblichen 50 MBit/s begrenzt. Das ist einerseits aber für ruckelfreies Surfen, Streamen und Co. völlig ausreichend und andererseits machen satte 80 GB Datenvolumen aus dem Gesamtpaket dann zusätzlich ein absolut nutzbares.

Der Black Friday Deal aus der MediaMarkt Tarifwelt ist längstens bis 30. November verfügbar. Bei diesen Daten ist ein früherer Ausverkauf aber denkbar. Aktuell ist das Gerät auch nur noch in Rosa erhältlich. Vielleicht ein Kompromiss. Den Deal ist er allemal wert.

