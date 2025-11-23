Pixel 9 Pro: Wieso der Griff zum älteren Modell gerade richtig genial erscheint

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Die Zeit in der - insbesondere im Android-Bereich - der Griff zum Vorjahresmodell ein arges Risiko war, sind längst vorbei. Lange Update-Garantien, nachhaltiger Materialeinsatz und langlebige Tech-Komponenten machen den Griff zu Vorgängern immer attraktiver. Jetzt kommen Black Friday Preise dazu.
Google Pixel 9 Pro mit Tarif und Gratis-In-Ears
Google Pixel 9 Pro mit Tarif und Gratis-In-EarsBildquelle: inside digital, Google, MediaMarkt
  • Teilen

Und da sind wir direkt beim Thema: Google hat zwar mit dem Pixel 10 (Pro) seine 25er-Serie platziert und erste, eher vorsichtige Black-Friday-Angebote rufen Early-Adopter auf den Plan. Dabei ist das Pixel 9 Pro gerade der eigentlich heiße Sch***.

Mit passenden In-Ears – wie billig kann ein Pro-Handy sein?

MediaMarkt haut gerade ein Black-Week-Bundle zum Pixel 9 Pro raus. Das Angebot soll limitiert sein und könnte aus verschiedenen Gründen rasch wieder verschwinden. Der nahliegendste ist ein (zu) schneller Ausverkauf.

Pixel 9 Pro mit O2-Tarif und Pixel Buds
Google Pixel 9 Pro (+ Tarif + In-Ears) 24,99 €
  • Google Pixel 9 Pro (128 GB, 6,3 Zoll, Android-Smartphone mit Gemini, noch 6 Jahre Update-Garantie) – einmalig 29 Euro
  • O2 Blue L (Allnet-Flat, 80 GB, 5G; 50 MBits) – monatlich 24,99 Euro
  • Google Pixel Buds (In-Ears mit ANC) – geschenkt
  • Effektivpreis: –9,10 Euro
24,99 € bei MediaMarkt Tarifwelt

Das Pixel 9 Pro mit seinen sieben Jahren Update-Garantie und der Berücksichtigung auch der Funktions-Updates („Pixel Drop“) in den kommenden Jahren, ist Kern des Deals, der aus diesen drei Komponenten besteht:

  • Smartphone: Pixel 9 Pro (128 GB)
  • Tarif: O2 Blue L
  • Zugabe: Pixel Buds Pro 2
  • Hier bestellen

Die Gesamtkosten für alles zusammen betragen über den Zwei-Jahrestarif etwas unter 670 Euro. Das Pixel 9 Pro ist selbst bei Refurbished-Händlern nicht unter 700 Euro zu haben (aktueller Preis eher ~730 Euro), Neuware-Händler wie Gomibo (hier Bestpreis-Inhaber) sind erst ab 750 Euro dabei. Eigentlich können wir hier mit der Rechnerei schon aufhören. Mit dabei sind dann aber eben noch die Pixel Buds 2 Pro (aktueller Amazon-Preis: 159 Euro). Und so bekommst du hier für deutlich unter 700 Euro ein Technik-Paket im Wert von fast 900 Euro (Effektivpreis –9,10 Euro). Das ist dann das, was wir einen Deal nennen.

Einen Tarif gibt’s aber ja auch noch – mit 80 GB

Der Tarif, den du fürs Ausnutzen dieses Deals abschließen musst, ist zusätzlich auch noch einen Blick wert. Zwar ist die Option in Sachen Download-Speed auf die bei Budget-Tarifen mittlerweile üblichen 50 MBit/s begrenzt. Das ist einerseits aber für ruckelfreies Surfen, Streamen und Co. völlig ausreichend und andererseits machen satte 80 GB Datenvolumen aus dem Gesamtpaket dann zusätzlich ein absolut nutzbares.

Pixel 9 Pro mit O2-Tarif und Pixel Buds
Google Pixel 9 Pro (+ Tarif + In-Ears) 24,99 €
  • Google Pixel 9 Pro (128 GB, 6,3 Zoll, Android-Smartphone mit Gemini, noch 6 Jahre Update-Garantie) – einmalig 29 Euro
  • O2 Blue L (Allnet-Flat, 80 GB, 5G; 50 MBits) – monatlich 24,99 Euro
  • Google Pixel Buds (In-Ears mit ANC) – geschenkt
  • Effektivpreis: –9,10 Euro
24,99 € bei MediaMarkt Tarifwelt

Der Black Friday Deal aus der MediaMarkt Tarifwelt ist längstens bis 30. November verfügbar. Bei diesen Daten ist ein früherer Ausverkauf aber denkbar. Aktuell ist das Gerät auch nur noch in Rosa erhältlich. Vielleicht ein Kompromiss. Den Deal ist er allemal wert.

Black Friday Ticker 2025
Jetzt weiterlesen
Black Friday 2025 im Ticker: 90 % aller Deals sind Mist – hier kommen 25 echte Kracher!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • Pixel 9 Pro mit O2-Tarif und Pixel Buds: Google, MediaMarkt
  • Black Friday Ticker 2025: Die meisten Deals sind gar keine – das sind aber 25 echte Kracher: Perplexity, inside digital
  • Google Pixel 9 Pro mit Tarif und Gratis-In-Ears: inside digital, Google, MediaMarkt
0 0

Jetzt weiterlesen

ANZEIGE
Amazons Tipp: Diese 7-kg-Waschmaschine mit Dampffunktion kostet unter 330 Euro
Midea Waschmaschine, Amazon
Eine zuverlässige Waschmaschine gehört in jeden Haushalt – besonders, wenn der nächste Wäscheberg schon wartet. Bei Amazon bekommst du jetzt für unter 330 Euro ein Modell von Midea, das als „Amazons Tipp“ ausgezeichnet ist und mit starken Funktionen überzeugt.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Midea Waschmaschine, Amazon
Haushalt
Amazons Tipp: Diese 7-kg-Waschmaschine mit Dampffunktion kostet unter 330 Euro
Saugroboter von Redkey bei Amazon
Saugroboter
Amazons Tipp für unter 200 Euro: Saug- und Wischroboter inklusive Absaugstation
congstar Logo
Congstar
Auch für Bestandskunden: congstar verschenkt bis zu 150 GB
Tarife
Kostet sonst eigentlich 40 bis 80 Euro: Echte Unlimited-Flat bei der Telekom für 25 Euro sichern
Smartphone
Nicht Amazon, nicht MediaMarkt: Wo das Google Pixel 10 Pro zum Black Week Start am günstigsten ist
Vodafone
Nur kurze Zeit: Vodafone verschenkt AirPods zum Tarif
Schnäppchen
Hat kaum jemand: Warum DIESES Geschenk perfekt für deine (Groß-)Eltern ist!
Black Friday
Black Friday 2025 im Ticker: 90 % aller Deals sind Mist – hier kommen 25 echte Kracher!
Haushalt
Unter 400 Euro: MediaMarkt verkauft AEG Waschmaschine zum halben Preis