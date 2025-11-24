Mit 70 Prozent Rabatt: Amazon verkauft Saugroboter für 99,99 Euro

Und genau hier setzt der Lefant M310 an. Der kompakte Roboter will zeigen, dass er mehr kann als nur Staub aufsaugen: Mit cleverer Technik und durchdachtem Design präsentiert er sich als vielseitiger Helfer für moderne Haushalte. Und bei Amazon bekommst du den Saugroboter jetzt schon für irre günstige 99,99 Euro.

Lefant M310: Kompakt, kraftvoll und clever

Der Lefant M310 ist ein Saugroboter, der sich nicht mit halben Sachen zufriedengibt. Mit 4.500 Pa Saugkraft und einer bürstenlosen Walzenbürste zieht er Staub, Schmutz und Tierhaare zuverlässig ein, ohne Verheddern, ohne Verstopfen. Gerade für Haushalte mit Haustieren ist das ein echtes Plus.

Die Sensoren sorgen dafür, dass er Hindernisse wie Möbel oder Treppen sicher umfährt. Insgesamt eignet sich der Saugroboter besonders für Hartböden und Kurzflorteppiche. Trotz seiner Power bleibt er kompakt: Mit 28 cm Durchmesser und nur 7,9 cm Höhe passt er mühelos unter Sofas, Betten oder Couchtische.

Lefant M310 99,99 € Lefant M310 Saugroboter mit 4500 Pa Saugkraft, bis zu 180 Minuten Laufzeit, intelligenter Hindernisvermeidung und Steuerung per WLAN/App. Ideal für Hartböden, Kurzflorteppiche und Tierhaare. Jetzt zuschlagen!

Auch die Akkulaufzeit überzeugt, denn bis zu 180 Minuten hält der M310 durch, bevor er selbstständig zur Ladestation zurückkehrt. Für die Bedienung stehen gleich mehrere Optionen bereit, von der Lefant-App über Alexa bis Google Home. So lassen sich Reinigungspläne bequem erstellen und der Fortschritt lässt sich live verfolgen.

Besonders smart ist der dreistufige Zickzack-Modus: Erst die Fläche reinigen, dann die Kanten, schließlich die Nachreinigung. Das reduziert die Gefahr, dass Stellen ausgelassen werden, und sorgt für eine gründliche Abdeckung.

Saugroboter zum Tiefstpreis

Im Zuge der Black Week gibt es den Lefant M310 bei Amazon zu einem besonders attraktiven Preis. Statt der üblichen Kosten ist er aktuell mit satten 71 Prozent Rabatt erhältlich, deutlich mehr als die klassischen 50 Prozent, die man sonst von Aktionen kennt. Damit fällt der Preis auf unter 100 Euro, was einem echten Tiefststand entspricht und den Saugroboter zu einem sehr spannenden Angebot macht.

