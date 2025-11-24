Ein Google Pixel 10 bestellen und ein zweites geschenkt dazu? So funktioniert's!

Es ist Black Week und das bedeutet, dass du nicht nur bei physischen Produkten, sondern auch bei Tarifen und Co. richtig sparen kannst. In der MediaMarkt-Tarifwelt gibt es jetzt ein Angebot, das beides miteinander verbindet. Hier bekommst du nämlich zwei Google Pixel 10 Smartphones und zwei 100-GB-Tarife zusammen für insgesamt unter 40 Euro pro Monat. Allein die beiden 100-GB-Tarife würden zusammen normalerweise bereits rund 50 Euro pro Monat kosten. Wir dröseln dieses starke Angebot einmal genauer für dich auf und zeigen, ob es sich wirklich lohnt.

Zwei Pixel 10 und zwei 100-GB-Tarife: Das bekommst du hier

Das Angebot gibt es nur im Onlineshop der MediaMarkt Tarifwelt. Im Fokus steht das vor Kurzem erschienene Google Pixel 10 – ein erstklassiges Smartphone, das für den Großteil aller Nutzer alles bietet, was sie im Alltag brauchen. Ein zweites Modell des Geräts gibt es gleich noch geschenkt dazu. Dank der aktuellen O2-Doppelkartenaktion bekommst du außerdem nicht nur einmal den Tarif O2 Mobile L, sondern ebenfalls direkt zweimal. Du erhältst also zwei vollwertige Smartphones mit zwei vollwertigen Tarifen.

Der O2 Mobile L bietet jeden Monat 100 GB Datenvolumen im 5G-Netz von O2, womit du mit bis zu 300 Mbit/s ruckelfrei und ohne Ladezeiten surfen und streamen kannst. Damit sind also auch stundenlanges Social Media, Serien-Streaming und Co. unterwegs überhaupt kein Problem. Obendrein wächst das Datenvolumen jedes Jahr an: Es gibt jährlich 10 GB pro Monat mehr dazu. Das macht den Tarif langfristig zu einer noch besseren Option. Ebenfalls inklusive sind eine Allnet- und SMS-Flat für unbegrenztes Telefonieren und Simsen sowie EU-Roaming.

Bis zu rund 1.500 Euro Ersparnis? Die Kosten im Check!

Und jetzt zu den Kosten: Einmalig zahlst du für das Google Pixel 10 einen Gerätepreis von 201 Euro. Die Kosten kannst du aber auf nur 1 Euro senken, wenn du noch ein altes Smartphone in der Schublade liegen hast und es einsendest. Dann gibt es nämlich 200 Euro Trade-in-Sofortbonus on top. Das zweite Google Pixel 10 bekommst du ohne Extrakosten geschenkt dazu. Anschließend kommen noch ein Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro für die Tarife hinzu sowie 5,95 Euro Versandkosten. Für beide Tarife zusammen zahlst du jeden Monat zusammen 39,98 Euro. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.

Rechnen wir also einmal zusammen, welche Kosten über 24 Monate entstehen:

Einmalig 201 Euro (ohne Einsendung eines Altgeräts) oder 1 Euro Gerätepreis (bei Einsendung eines Altgeräts)

→ Für 2 × Pixel 10 Smartphone

→ Einmalig 39,99 Euro Anschlusskosten

Einmalig 5,95 Euro Versandkosten

Monatlich insgesamt 39,98 Euro für den Tarif (24 x 39,98 Euro)

→ Für 2 Tarife

→ Ohne Altgerät-Einsendung: Insgesamt Kosten von 1.206,46 Euro über 24 Monate

Mit Altgerät-Einsendung: Insgesamt Kosten von 1.006,46 Euro über 24 Monate (200 Euro Trade-in-Bonus)

Jetzt bestellen!

Zum Vergleich schauen wir einmal, was die Tarife und Smartphones normalerweise einzeln kosten:

O2 Mobile L mit 100 GB+ 24,99 Euro pro Monat (+ 39,99 Euro Anschlusspreis)

O2 Mobile L mit 100 GB+ 24,99 Euro pro Monat (+ 39,99 Euro Anschlusspreis)

Google Pixel 10 min. 610 Euro (siehe Preisvergleich)

Google Pixel 10 min. 610 Euro (siehe Preisvergleich)

Gesamtkosten über 24 Monate: 2.499,50 Euro

Im MediaMarkt-Bundle sparst du also mindestens rund 1.300 Euro, bei Einsendung eines Altgeräts sogar rund 1.500 Euro. Ein Mega-Deal! Wer sich die Kosten mit dem Partner, einem Familienmitglied oder Freunden teilt, macht hier erst recht ein Schnäppchen. Denn die Tarife sind natürlich individuell nutzbar.

2 x Google Pixel 10 + 2 x 100-GB-Tarif 39,98 € MediaMarkt bietet zur Black Week ein Bundle aus zwei Google Pixel 10 Smartphones und zwei 100-GB-Tarifen für unter 40 Euro im Monat an – deutlich günstiger als der Einzelkauf. Durch Trade-In kann der Gerätepreis auf 1 Euro sinken, insgesamt sparst du damit je nachdem bis zu rund 1.500 Euro. Ein starkes Angebot, das nur online verfügbar ist. Zum Angebot!

