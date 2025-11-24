Tablet für unter 100 Euro: Amazon-Deals am Montag (24.11.)

Lisa Krüger
3 Minuten
Der Countdown zum Black Friday läuft! Doch auch am heutigen Montag kannst du dir bei Amazon bereits einige Schnäppchen mit Black Friday Rabatt sichern. Allen voran ein Tablet für unter 100 Euro! Das gibt's heute zu holen.
Deals des Tages für Montag
Die Amazon-Deals vom MontagBildquelle: inside digital
Um dir den Start in die neue Woche zu erleichtern, kommen jetzt zehn Schnäppchen vom Versandriesen Amazon. Wir reden nicht lange drumherum, hier ist die Liste.

→ Tipps & Tricks: 11 Profi-Schnäppchen-Hacks für Amazon

Die Top-Amazon-Deals am Montag

  • Philips Fusselentferner, für alle Kleidungsstücke, entfernt kleine Knötchen, zwei Höheneinstellungen, für 8,99 Euro statt 14,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beurer BM 25 Oberarm Blutdruckmessgerät, Datenübertragung in die App zum Führen eines digitalen Blutdrucktagebuchs, für 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Lego Star Wars 75375 Millenium Falke, 921 Teile mit Display-Ständer und Namensschild, für 51,99 Euro statt 84,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

Zu den heißesten Deals vom Dienstag

