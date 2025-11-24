Tablet für unter 100 Euro: Amazon-Deals am Montag (24.11.)

Um dir den Start in die neue Woche zu erleichtern, kommen jetzt zehn Schnäppchen vom Versandriesen Amazon. Wir reden nicht lange drumherum, hier ist die Liste.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Lego Icons der Herr der Ringe: Baradûr Bauset 10333 mit 5471 Teilen, für 339,85 Euro statt 459,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips Fusselentferner, für alle Kleidungsstücke, entfernt kleine Knötchen, zwei Höheneinstellungen, für 8,99 Euro statt 14,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Baseus Enerfill MagSafe Powerbank mit 10.000 mAh, magnetisch, Verwendung ohne Kabel möglich, für 19,85 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Lenovo Tab Tablet, 10,1 Zoll Full HD Display, 64 GB SSD- und 4 GB RAM-Speicher, für 95 Euro statt 144 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Apple Magic Mouse, Bluetooth-fähig, wiederaufladbar, kompatibel mit Mac oder iPad, für 65 Euro statt 85 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Beurer BM 25 Oberarm Blutdruckmessgerät, Datenübertragung in die App zum Führen eines digitalen Blutdrucktagebuchs, für 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

TCL 75 Zoll QLED 4K-Fernseher, Smart-TV mit Sprachsteuerung, für 549 Euro statt 589 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Lego Star Wars 75375 Millenium Falke, 921 Teile mit Display-Ständer und Namensschild, für 51,99 Euro statt 84,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

