Alles unter 30 Euro: Hier warten die besten Deals des Tages von Amazon (16.09.)

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den größten Unterschied machen – und genau die warten heute in den Amazon Deals des Tages. Allesamt unter 30 Euro, aber mit echtem Mehrwert: clevere Gadgets, praktische Helfer und Überraschungen, die deinen Alltag leichter und schöner machen.

Wir starten mit diesem Angebot zur Gritin Leselampe. Du kannst sie ganz einfach an den Rücken deines Buches klemmen und dann stufenlos dimmen. Sie verfügt über drei unterschiedliche Lichtfarben, die du per Knopfdruck einstellst. Der Akku hält bis zu 80 Stunden, je nach verwendeter Helligkeit. Statt 16,99 Euro zahlst du bei Amazon nur noch 11,89 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Wenn du dein iPad zum Notizenmachen oder zum Zeichnen benutzen möchtest, musst du nicht gleich in einen teuren Apple-Pen investieren. Bei Amazon gibt es ein Modell der Marke Metapen für nur 9,19 Euro, welches mit allen iPads aus den Jahren 2018 bis 2025 kompatibel sein soll. Der Akku des Stifts wird über ein USB-C-Kabel aufgeladen, er hat dann eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden. Hier geht’s zum Angebot.

Die schönsten Momente direkt ausdrucken: Mit dieser Kinderkamera ist das möglich. Sie funktioniert ähnlich wie eine Polaroid-Kamera, kostet aktuell aber nur 26,34 Euro. Im Lieferumfang sind bereits drei Druckpapierrollen sowie eine 32-GB-SD-Karte enthalten. Die Bilder kannst du entweder in Farbe oder in Schwarz-Weiß ausdrucken. Hier geht’s zum Angebot.

Und noch ein kleines Service-Schnäppchen zum Schluss: Wann hast du zuletzt deinen Verbandskasten im Auto gecheckt? Bei Amazon bekommst du jetzt ein Modell nach der aktuellen Norm für nur 9,90 Euro. Darin ist alles enthalten, was du im Ernstfall brauchen kannst. Hier geht’s zum Angebot.

