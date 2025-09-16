Sonst mehr als doppelt so teuer: Lidl verkauft ein Produkt, das jeder Fahrradfahrer braucht

Ob in den Urlaub, zum Wochenendtrip oder an den See: Mit einem Fahrradträger kannst du dein Fahrrad überall mit hinnehmen und bist maximal flexibel. Oft sind diese Anhänger aber ziemlich teuer und kosten gerne mal 400 Euro aufwärts. Bei Lidl haben wir jetzt ein Modell entdeckt, das mit einem satten Rabatt von 55 Prozent angeboten wird. Zusätzlich kannst du dir für kurze Zeit jetzt noch mal 20 Prozent extra sparen, sodass du den Fahrradträger zu einem überraschend günstigen Preis ergatterst.

Fahrradträger für nur 200 Euro: So gut ist das Schnäppchen

Werfen wir zunächst mal einen Blick auf den Preis des Modells von Eufab. Statt des UVP von 509,95 Euro reduziert der Discounter Lidl den Fahrradträger aktuell auf 229 Euro. Zusätzlich kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro sowie ein Lieferzuschlag über 12,95 Euro dazu. Bis zum 20. September sparst du dir mit dem Code SPORT20 aber noch mal satte 20 Prozent extra. Insgesamt stehen dann nur noch 202,10 Euro inklusive Versand auf der Rechnung.

Vergleichen wir diesen Preis mit Fahrradträgern von anderen Händlern, wird schnell deutlich, dass Lidl dir ein echt gutes Angebot macht. Normalerweise zahlst du zwischen 300 und über 700 Euro für ein solches Produkt, mit 200 Euro liegst du also eindeutig im unteren Bereich. Außerdem liefert der Discounter den besten Preis im ganzen Netz für den Eufab-Fahrradträger. Amazon verkauft ihn ebenfalls für 229 Euro – allerdings gibt es hier keinen Rabattcode, wodurch du trotz Gratis-Lieferung mehr zahlst.

Fahrradträger bei Lidl für 202,10 Euro kaufen (mit Code SPORT20)

Damit überzeugt der Fahrradträger

Der Fahrradträger „Amber IV“ von Eufab ist für den Transport von vier Rädern auf der Anhängerkupplung ausgelegt. Dabei soll er mit nahezu allen Anhängerkupplungstypen kompatibel und die Montage in wenigen Handgriffen erledigt sein.

Du kannst den Kofferraum auch bei montierten Rädern öffnen

Er eignet sich für Räder mit Oversize- und Y-Rahmen, mit einem Durchmesser von 8,5 cm. Die Reifen dürfen maximal 3,25 Zoll breit sein. Laut Bewertungen von Käuferinnen und Käufern ist daher auch die Befestigung von E-Bikes möglich, die maximale Nutzlast liegt bei 60 kg. Die Räder montierst du mittels Rahmenhalter und durch Textilspanngurte. Alles, was du zur Befestigung brauchst, ist bereits im Lieferumfang enthalten. Dank des Abklappmechanismus und einer Zusatzsicherung, kannst du auch den Kofferraum öffnen, wenn die Räder gerade auf dem Fahrradträger sind. Super praktisch, wenn du zum Beispiel einkaufen musst. Darüber hinaus ist der Träger ebenso abschließbar, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Für rund 200 Euro holst du dir hier also ein umfangreiches Modell, das die Fahrräder der ganzen Familie transportieren kann. Aber Achtung: Der Rabattcode SPORT20 gilt nur noch bis zum 20. September, danach zahlst du wieder etwas mehr für den Fahrradträger.

