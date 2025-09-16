Besteller Nr. 1: Dieses Amazon-Gadget für 12 Euro geht gerade richtig steil!

Die praktische Leuchte überzeugt nicht nur mit ihrem Preis, sondern auch mit richtig starken Bewertungen: Über 27.000 Rezensionen und im Schnitt 4,8 von 5 Sternen sprechen für sich – kein Wunder, dass sie das Label „Bestseller Nr. 1“ trägt. Besonders praktisch: Du kannst sie entweder flexibel anklemmen oder frei hinstellen, ganz wie es gerade passt. Der integrierte Akku macht dich unabhängig von Steckdosen, und dank individuell einstellbarer Helligkeit sowie Farbtemperatur bekommst du immer genau das Licht, das du brauchst.

Das macht die Klemmlampe so besonders

Vor allem am Abend braucht man eine gute Lichtquelle beim Lesen. Dabei wichtig: Das Licht sollte nicht zu hell sein, damit man auch wirklich müde wird. Zusätzlich ist warmes Licht viel angenehmer für die Augen und hilft beim Entspannen. Die Gritin Leselampe bei Amazon ist mit fünf Helligkeitsstufen ausgestattet, die sich ganz leicht per Knopfdruck auswählen lassen. Dazu kannst du zwischen drei Farbtemperaturen wechseln. Wer morgens etwa wach werden möchte oder eine Lichtquelle für kleinere Arbeiten im Haushalt benötigt, kann hingegen kaltes Licht und die höchste Helligkeitsstufe einstellen.

Gritin Leselampe – so sieht sie aus

Beim Lesen machen sich zudem die 19 LEDs bemerkbar, die in einem breiten Gehäuse verbaut sind. Dadurch lassen sich im Gegensatz zu vielen anderen Leselampen zwei Buchseiten gleichzeitig ausleuchten. Du musst also nicht für jede Seite die Lampe verstellen, um noch alles lesen zu können, sondern kannst vollkommen entspannen.

Lange Laufzeit und absolut vielseitig einsetzbar

Darüber hinaus war ich erstaunt, wie lange der Akku der Leselampe wirklich hält. Anstatt Batterien wechseln zu müssen oder alle paar Tage den Akku aufladen zu müssen, hat die Leselampe dank 1.200-mAh-Akku eine ziemlich hohe Ausdauer. Der Hersteller gibt an, dass bei höchster Helligkeit acht Stunden Laufzeit drin sind und bei niedriger Helligkeit sogar rund 80 Stunden möglich sind. Da ich fast nur die niedrigste Helligkeit nutze – die wohlgemerkt im Dunkeln vollkommen ausreicht – muss ich sie tatsächlich nur alle paar Wochen an die Steckdose stecken. Geladen wird dabei per USB-C-Steckplatz, sodass du in den meisten Fällen einfach dein Smartphone-Ladekabel verwenden kannst.

Dazu lässt sich die Leselampe nicht nur per Klemme an einem Buch befestigen, sondern sie kann auch auf die gummierte Unterseite gestellt werden. Dadurch ist sie ebenfalls eine große Hilfe beim Saubermachen von Schränken, bei der Suche nach verlorenen Gegenständen hinter dem Bett oder beim Malen mit schummriger Beleuchtung. Das um 360 Grad bewegliche Metallrohr kommt einem dabei ebenfalls zugute und leuchtet jeden Bereich aus.

Grandios bewertete Leselampe für rund 12 Euro: Lohnt sich der Deal?

Amazon reduziert die wiederaufladbare Leselampe gerade um satte 30 Prozent. Dadurch musst du nur noch 11,89 Euro dafür zahlen. Und das ist ein Top-Preis für das beliebte Gadget, das allein im vergangenen Monat mehr als 5.000 Mal gekauft wurde.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!