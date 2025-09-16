Lidl verkauft 17-Euro-Werkzeug, das mehrere Aufgaben auf einmal erledigt

Statt stundenlang nach einzelnen Geräten wie der Wasserwaage oder dem Laser‑Entfernungsmesser zu kramen, solltest du dir mal den Multi-Messdetektor von Parkside genauer ansehen. Zu haben ist er bei Lidl und er vereint unterschiedliche Werkzeuge in einem Gerät, sodass du mehrere Aufgaben auf einmal erledigen kannst. Beachtlich ist das vor allem aufgrund des Preises: Insgesamt stehen nur knapp 17 Euro auf der Rechnung für das Tool. Grund genug also, dass wir es dir mal vorstellen.

Multi-Messdetektor für 16,99 Euro bei Lidl

Für alle, die gerne heimwerken, kann das Tool ziemlich praktisch sein. Für 16,99 Euro bekommst du zwar kein Profi-Gerät, für die DIY-Werkstatt oder bei Renovierungsarbeiten ist es aber richtig hilfreich. Zusätzlich zum Preis verlangt Lidl noch 5,95 Euro Versandkosten. Insgesamt kommst du trotzdem noch ziemlich günstig weg, vor allem, wenn wir uns die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten mal genauer ansehen.

Multi-Messdetektor von Parkside

Das Gerät von Parkside kommt mit fünf Funktionen zum Orten, Messen und Ausrichten daher. Es erkennt unter anderem Holzunterkonstruktionen, Stromleitungen und Metall in Wänden, was super wichtig ist, wenn du zu Hause bohren möchtest, und dir bei der Stelle nicht sicher bist. Metall wird bis zu einer Tiefe von 2,4 cm, Stromleitungen bis zu 3,5 cm und Holz auf bis zu 3,8 cm erkannt.

Außerdem ist eine Laser-Entfernungsmessfunktion mit an Bord, die dir Längen, Flächen und Volumen berechnet. Speichern und zusammenrechnen kannst du das über den Arbeitsspeicher mit Additionsfunktion. Die Lasermessung ist dabei um einiges schneller und präziser, als es von Hand möglich wäre. Die größtmögliche messbare Entfernung liegt bei rund 20 Metern.

Weiterhin hat Parkside einen Markierungs-Laser sowie eine Wasserwaage integriert, sodass du bei all deinen Handwerksaufgaben immer eine optimale Ausrichtung gewährleisten kannst. Dafür befinden sich auf der Rückseite des Geräts ausfahrbare Wand-Haltenadeln. Verpackt ist alles in einem kompakten Gehäuse, das sich mit nur einer einzigen Hand bequem bedienen lässt. Auf dem LC-Display erkennst du alle Daten genau. Um direkt mit dem Werkeln anfangen zu können, packt dir Lidl gleich noch die passenden Batterien mit ins Paket.

Für 16,99 Euro ist das Parkside-Gerät eine Investition, die sich für Hobbyhandwerkerinnen und Handwerker echt lohnen kann. Vor allem wenn du nicht Unmengen an Werkzeug kaufen möchtest, ist ein solches Multi-Tool ziemlich praktisch. Und Funktionen wie das Orten von Stromleitungen oder die Wasserwaage braucht man ja ohnehin häufiger.

