MediaMarkt räumt die Lager: Dyson Akkusauger kostet jetzt weniger als 280 Euro

Die Marke Dyson steht für Spitzenklasse im Bereich der Staubsauger – und genau das schlägt sich normalerweise im Preis nieder. Häufig verlangen Händler zwischen 400 und 700 Euro für die kabellosen Geräte. Momentan gibt es jedoch eine starke Ausnahme: Den Dyson V8 Advanced sicherst du dir schon für 279 Euro. Und der Sauger macht nicht nur im Abstellraum, sondern auch im Wohnbereich eine hervorragende Figur. Alle Einzelheiten zum Angebot haben wir für dich zusammengefasst.

Viel Power und Ausdauer: Das kann der Dyson Akkusauger

Wie die meisten Dyson Akkusauger ist auch der Dyson V8 Advanced in den Farben Silbergrau und Violett gehalten. Dem einen gefällt’s richtig gut, dem anderen eher weniger. Aber das Design ist natürlich nicht das Einzige, das „einen echten Dyson“ ausmacht. Auch in puncto Saugkraft und Handhabung wissen die Staubsauger der Marke zu überzeugen. So ist der V8 Advanced mit 425 Watt Leistung ausgestattet, die jeden losen Schmutz entfernen sollte.

Darüber hinaus reicht eine Aufladung aus, um bis zu 40 Minuten lang am Stück saubermachen zu können. Hast du Haustiere oder stören dich auch ohne eine Fellnase im Haus ständig Haare auf dem Boden? Dann ist dieses Modell ebenfalls eine gute Wahl. Denn (Tier-)haare sollen sich dank der speziellen Bauweise weniger in der Bodenbürste verheddern können. Zudem filtert das versiegelte Filtrationssystem selbst kleinste Partikel heraus, wodurch der Sauger auch für Allergiker top ist.

Wie die meisten modernen Akkusauger kann auch der Dyson V8 Advanced als Handstaubsauger verwendet werden. Dafür nimmst du einfach Saugrohr und Bodendüse ab und verbindest einen der mitgelieferten Aufsätze mit dem Handgerät. Dyson schickt etwa noch eine Fugen- und eine Kombi-Zubehördüse mit, die dir bei der Reinigung von Regal-Oberflächen, Fußleisten oder dem PKW-Innenraum helfen. Eine Wandhalterung ist ebenfalls dabei, in der du den Sauger bei Bedarf platzsparend aufbewahren kannst.

120 Euro Rabatt: Lohnt sich der Deal?

Vom UVP (399 Euro) zieht MediaMarkt aktuell 30 Prozent ab und verlangt so nur noch 279 Euro für den kabellosen Staubsauger. Das ist ein richtig guter Preis. Denn laut Preisvergleich ist momentan kein anderer Anbieter günstiger.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!