Nur dieses Wochenende: Neue Angebote von MediaMarkt

Dieses Wochenende hat MediaMarkt richtig viele Küchengeräte im Rahmen seiner Wochenend-Angebote teils deutlich im Preis gesenkt. Welche Deals sich besonders lohnen und was sonst noch günstiger ist, liest du hier.

Das sind alle MediaMarkt Wochenend-Deals (12. bis 14. September)

Unter dem Namen „Wochenendknaller“ haut MediaMarkt jedes Wochenende aufs neue ausgewählte Produkte zu Sonderpreisen raus. Die Deals gelten dabei stets von Freitag (14 Uhr) bis Montagfrüh (8:59 Uhr). Und hier kann wirklich alles dabei sein, weshalb es sich lohnt, immer wieder vorbeizuschauen. Doch keine Panik: Du musst dich nicht selbst durch den Onlineshop klicken, denn wir zeigen dir in diesem Artikel alle Wochenend-Schnäppchen auf einen Blick.

Unser Highlight: Heißluftfritteuse mit 61 % Rabatt & Sonderfunktion

Den Anfang macht unser Highlight dieses Wochenendes: die Hisense HAF1350DR Heißluftfritteuse mit Rüharm. Die haut MediaMarkt jetzt nämlich mit satten 61 Prozent Preisnachlass raus, wodurch du schon für lediglich 89 Euro an das Gerät kommst – ein im Netz ungeschlagener Preis.

Allen voran bekommst du hier natürlich die üblichen Funktionen und Vorteile einer Heißluftfritteuse: Pommes, Nuggets und Co. werden fettarm zubereitet, aber trotzdem richtig knusprig. Bei diesem Modell stehen dir hierfür ein Kochvolumen von 6,7 Liter sowie zehn verschiedene Programme zur Verfügung. Neben den üblichen Zutaten kannst du so auch Gemüse und sogar Kuchen zubereiten. Gesteuert wird das Ganze easy über das Touch-Display.

Eine echte Besonderheit ist aber der Rüharm. Hierdurch werden die Zutaten automatisch umgerührt, wodurch diese von allen Seiten gleichmäßig knusprig zubereitet werden sollen. Der Rührarm kann bei vier der zehn Programme eingesetzt werden (Pommes, Garnelen, Gemüse und Erdnüsse).

Jetzt bei MediaMarkt: Heißluftfritteuse für 89 Euro

Weitere Küchen-Deals, unter anderem mit praktischem Schneide-Gadget

Dieses Wochenende hat MediaMarkt auch noch weitere interessante Küchengeräte im Angebot. So gibt es etwa einen Allesschneider dank 47 Prozent Rabatt schon für nur 52 Euro, während ein cooler Mini Backofen mit 2 Kochplatten sogar satte 62 Prozent reduziert ist. Hinzu kommen weitere Heißluftfritteusen, Kontaktgrills und Kaffeemaschinen wie die De’Longhi Eletta Explore ECAM450.55.G.

Weitere MediaMarkt-Angebote zum Wochenende

Abseits der bisher vorgestellten Angebote hat MediaMarkt dieses Wochenende aber natürlich noch weitere Produkte im Preis gesenkt. Auf der Aktionsseite findest du alle Angebote. Eine Auflistung einiger weiterer Deals gibt’s hier:

