Sollte längst in jedem Küchenschrank liegen: Bosch-Bürste bei Amazon zum Schnäppchenpreis

Wer Bad oder Küche regelmäßig sauber halten will, kennt den Aufwand nur zu gut. Doch wieso sich mit mühsamem Schrubben abplagen, wenn es auch unkomplizierter geht? Auf Amazon haben wir ein Gerät von Bosch entdeckt, das genau diesen Anspruch erfüllt.
Bosch Universal Brush im Einsatz in einem Backofen. Davor das Amazon-Logo
Darum gehört dieses Bosch-Gerät in jeden Haushalt
Bosch steht längst nicht nur für Profi-Werkzeug und weiße Ware. Unter dem Namen UniversalBrush bietet der Hersteller ein cleveres Reinigungs-Tool nun zum reduzierten Preis an. Dank wechselbarer, motorisierter Bürstenaufsätze ersetzt das handliche Gerät klassische Schwämme und Lappen – und sorgt dafür, dass der Wohnungsputz deutlich schneller und bequemer von der Hand geht.

Das ist alles mit nur einem einzigen Gerät möglich

Die Bosch UniversalBrush kann per Micro-USB-Kabel aufgeladen werden und ist anschließend kabellos einsetzbar. Ein Motor im Inneren lässt den jeweiligen Aufsatz schnell rotieren. Dadurch kannst du ohne Kraftaufwand sämtliche Oberflächen leicht säubern – ob Waschbecken, Fliesen, Fugen oder Felgen: Mit dem Bürstenaufsatz bekommst du alles schnell sauber, auch Terrassenmöbel. Bosch liefert außerdem eine Detailbürste mit, die perfekt für kleine Stellen und enge Bereiche ist.

Ein scheuerndes Hochleistungspad ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, mit dem du Kochutensilien oder den Backofen im Handumdrehen reinigen kannst. Weiterhin lässt sich hiermit Rost von kleineren Flächen entfernen. Und auch nach dem Kochen hilft dir die UniversalBrush: Mit dem Mikrofaserpad bekommst du Töpfe, Pfannen, Herdplatten, Armaturen und sonstige Küchengeräte im Nu sauber. Selbst Glasoberflächen kannst du hiermit bearbeiten. Alle Aufsätze lassen sich zudem mehrfach verwenden und in der Spülmaschine reinigen – du hast also keinen Wartungsaufwand mit den Bürsten und Schwämmen.

Das ist bei der Bosch UniversalBrush alles dabei

Gut zu wissen: Es gibt auch noch weitere Aufsätze, die du dazukaufen kannst. Besonders spannend finde ich das sogenannte Melamin-Schaumstoffpad, mit dem du sogar Böden oder Schuhe sauber machen kannst. Mit nur einem Tool kannst du also viele Materialien in Küche, Badezimmer oder Garten komfortabel reinigen. Die Universal Brush ist obendrein vor Spritzwasser geschützt und kann so auch in nassen Umgebungen genutzt werden.

So viel kostet sie jetzt bei Amazon

Das Set mit insgesamt zehn Reinigungsaufsätzen ist der Bestseller Nr. 1 in Sachen „Reinigungssets“ bei Amazon, hat durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen gesammelt und wurde allein im vergangenen Monat mehr als 3.000-mal gekauft. Vom UVP, der normalerweise bei fast 70 Euro liegt, zieht Amazon jetzt kurzzeitig 26 Prozent ab. Dadurch stehen für dich nur noch 51,67 Euro auf der Rechnung – ein fairer Preis für so ein vielseitiges Hilfsmittel. Wer also jetzt ein praktisches Gadget für den Haushalt sucht, macht zum aktuellen Preis definitiv keinen Fehlkauf.

