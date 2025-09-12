Frische Pasta selbst machen: Nudelmaschine zum halben Preis

Ob Penne, Fettuccine oder Tagliatelle – Nudeln schmecken am besten, wenn sie frisch zubereitet wurden. Damit du deine Familie und Freunde in Zukunft mit leckerer Pasta in allen Farben und Formen überraschen kannst, lohnt sich ein Blick auf den Philips Pastamaker (HR2665/93 Avance Collection). Hier musst du nicht mehr selbst Hand anlegen und kannst sogar auch Pizza- oder Brotteig damit vorbereiten. Und bei Otto ist das Gerät jetzt im Angebot deutlich günstiger.

Nicht nur Pasta: Das kann die Nudelmaschine von Philips

Das Angebot zum Philips Pastamaker haben wir in den Monatsangeboten von Otto gefunden. Dort ist die Maschine jetzt satte 49 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 179,90 statt rund 350 Euro (UVP).

Alle Zutaten gibt man oben in die Maschine hinein und der Metallrührstab vermengt sie anschließend zu einem geschmeidigen Teig. Die Maschine erledigt den Rest. Außerdem verfügt das Gerät über eine automatische Wiegefunktion. Dadurch musst du nicht erst in einem anderen Gefäß die Zutaten abwiegen, sondern kannst alles mit nur einem Gerät erledigen. Du musst nur noch die Pasta vorne in der gewünschten Länge abschneiden. Cool ist: Mit dabei sind verschiedene Aufsätze, mit denen sich Nudeln in diversen Formen zubereiten lassen.

Diese Nudelsorten lassen sich mit dem Pastamaker herstellen:

Lasagne

Penne

Fettuccini

Spaghetti

Cappellini

Spaghettoni

Tagliatelle

Pappardelle

Insgesamt soll die Maschine ein Fassungsvermögen für Teig für bis zu acht Portionen haben. So lässt sich Nudelteig für die ganze Familie in einem Stück leicht herstellen. Philips gibt zudem an, dass der Teig in unter 10 Minuten fertig sein soll. Anschließend kurz ins heiße Wasser schmeißen, eine leckere Sauce kreieren und schon ist das Abendessen auf dem Tisch.

Fast zum halben Preis bei Otto

Vom UVP (349,99 Euro) zieht Otto jetzt 49 Prozent ab. Dadurch stehen nur noch 179,90 Euro auf der Rechnung. Ein top Preis, der gerade nur von Amazon aufgrund von kostenfreiem Versand unterboten wird. Bei Otto kommen nämlich noch 4,95 Euro für den Versand hinzu.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!