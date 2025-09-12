Praktisches Produkt für alle: Jetzt für 3,50 Euro bei MediaMarkt – Versand auch noch gratis

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Vor ein paar Jahren hätten wir diesen Preispunkt plakativ mit einem Döner verglichen. Aber da macht der Dönerpreis längst nicht mehr mit. Aber - MediaMarkt verkauft gerade einen praktischen Office-Helfer für 3,50 Euro.
Ein MediaMarkt-Eingang im Hintergrund, im Vordergrund: Einblendung eines Online-Preisschilds über 3,50 Euro.
Nur 3,50 Euro und Versandkostenfrei: MediaMarkt mit Preis-AnsageBildquelle: Tupungato / Shutterstock.com ;MediaMarkt
  • Teilen

Der Clou an diesem Deal ist zusätzlich, dass er zu einer Rabatt-Aktion – den „Wochenendknallern“ – gehört, die sich durch Versandkostenfreiheit auszeichnet. Hat da jemand nicht nachgedacht? Denn den Produktpreis reduziert MediaMarkt jetzt auf einen Kurs, der sogar unter den regulären Versandkosten fällt.

3,50-Euro-Produkt kann fast jeder gebrauchen

Des Rätsels Lösung: MediaMarkt verkauft eine Computermaus seiner Eigenmarke ISY jetzt für 3,50 Euro. Dieser Mitnahme- oder Wühltischpreis steht erstmal für sich und ist einfach verdammt günstig für ein doch funktionales Gerät.

Die Maus ist jetzt nicht auf einem High-End-Corsair– oder -Logitech-Level mit diversen Funktionsrädchen und Einstellmöglichkeiten. Dazu – ganz wichtig – ist sie keine Bluetooth– oder Funkmaus, sondern kabelgebunden (Standard-USB). Navigiert wird per 1.000-dpi-Sensor dort, wo vor 20 Jahren noch eine Kugelsteuerung war.

Scrollrad mit Extra-Taste sowie linke und rechte Maustaste sind mit von der Partie. Das Kabel ist mit 1,5 Metern auch ordentlich lang und dürfte am heimischen PC nicht wirklich negativ auffallen. 10 Zentimeter lang ist die Maus selbst, 3,5 hoch und etwa 6,5 Zentimeter breit. 72,5 Gramm Gewicht legt sie auf die Waage. Das macht sie auch zum Tipp für die „Notfall“-Maus für unterwegs.

Computermaus mit Kabel des Herstellers ISY
Die ISY-Maus mit Standard-Funktionen, USB-Kabel und gummierten Seiten für besseren Grip.

Schönes Mitnahme-Angebot

Neben einigen anderen Wochenend-Deals ist dieser „Billo-Deal“ gerade durch die Versandkostenfreiheit ein Tipp. Fürs Surfen und Arbeiten im Homeoffice langt die Maus wohl meist, und gerade für den Schulstart als kleines Zubehör-Präsent taugt das Teil wirklich.

Dank Plug-and-Play-Prinzip ist auch keine aufwändige Installation nötig. Einfach das USB-Kabel einstecken und Computer und Maus verbinden sich automatisch. Kompatibel ist die Maus mit Windows- und Mac-Betriebssystemen. Also für MacBooks (Apple) und sämtliche aktuelle Windows-Rechner von Lenovo, Asus, Medion, HP und so weiter.

Angebotsende ist laut MediaMarkt am Montagfrüh (15. September) schon wieder!

Zum Angebot!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

MediaMarkt-Shop in einer Innenstadt. Davor ein Text:
Media Markt
Nur dieses Wochenende: Neue Angebote von MediaMarkt
Kaffeemaschine für 9 Euro bei Netto
Küche
Verkauft Netto hier eine Kaffeemaschine für nur 9 Euro?!
MediaMarkt startet neuen Ausverkauf - Dieses 39-Euro-Produkt von Sony ist unser Highlight
Media Markt
Neuer Mega-Sale bei MediaMarkt: Lego, Sony, LG und mehr stark reduziert
Gadgets
Sollte längst in jedem Küchenschrank liegen: Bosch-Bürste bei Amazon zum Schnäppchenpreis
Tarife
Vodafone reduziert Kosten deutlich und erhöht Datenpaket massiv – so sicherst du dir den Deal
Kochen
Frische Pasta selbst machen: Nudelmaschine zum halben Preis
PC, Notebook und Laptop
Kompakter Mini-PC statt Laptop: Leistungstarkes Modell für unter 450 Euro sichern
Haushalt
Kein Preisfehler: MediaMarkt verkauft gerade einen Bosch-Trockner fast zum halben Preis
Amazon
Wohlfühl-Deals bei Amazon (12.09.): Heizdecke & Dyson-Airwrap-Alternative reduziert