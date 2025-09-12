Praktisches Produkt für alle: Jetzt für 3,50 Euro bei MediaMarkt – Versand auch noch gratis

Der Clou an diesem Deal ist zusätzlich, dass er zu einer Rabatt-Aktion – den „Wochenendknallern“ – gehört, die sich durch Versandkostenfreiheit auszeichnet. Hat da jemand nicht nachgedacht? Denn den Produktpreis reduziert MediaMarkt jetzt auf einen Kurs, der sogar unter den regulären Versandkosten fällt.
3,50-Euro-Produkt kann fast jeder gebrauchen
Des Rätsels Lösung: MediaMarkt verkauft eine Computermaus seiner Eigenmarke ISY jetzt für 3,50 Euro. Dieser Mitnahme- oder Wühltischpreis steht erstmal für sich und ist einfach verdammt günstig für ein doch funktionales Gerät.
Die Maus ist jetzt nicht auf einem High-End-Corsair– oder -Logitech-Level mit diversen Funktionsrädchen und Einstellmöglichkeiten. Dazu – ganz wichtig – ist sie keine Bluetooth– oder Funkmaus, sondern kabelgebunden (Standard-USB). Navigiert wird per 1.000-dpi-Sensor dort, wo vor 20 Jahren noch eine Kugelsteuerung war.
Scrollrad mit Extra-Taste sowie linke und rechte Maustaste sind mit von der Partie. Das Kabel ist mit 1,5 Metern auch ordentlich lang und dürfte am heimischen PC nicht wirklich negativ auffallen. 10 Zentimeter lang ist die Maus selbst, 3,5 hoch und etwa 6,5 Zentimeter breit. 72,5 Gramm Gewicht legt sie auf die Waage. Das macht sie auch zum Tipp für die „Notfall“-Maus für unterwegs.
Schönes Mitnahme-Angebot
Neben einigen anderen Wochenend-Deals ist dieser „Billo-Deal“ gerade durch die Versandkostenfreiheit ein Tipp. Fürs Surfen und Arbeiten im Homeoffice langt die Maus wohl meist, und gerade für den Schulstart als kleines Zubehör-Präsent taugt das Teil wirklich.
Dank Plug-and-Play-Prinzip ist auch keine aufwändige Installation nötig. Einfach das USB-Kabel einstecken und Computer und Maus verbinden sich automatisch. Kompatibel ist die Maus mit Windows- und Mac-Betriebssystemen. Also für MacBooks (Apple) und sämtliche aktuelle Windows-Rechner von Lenovo, Asus, Medion, HP und so weiter.
Angebotsende ist laut MediaMarkt am Montagfrüh (15. September) schon wieder!
