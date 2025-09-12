Eins vorweg: Es stimmt tatsächlich! Die Kaffeemaschine kostet dich zunächst zwar noch 29 Euro (was bereits ein Top-Preis ist), zusätzlich schenkt dir Netto aber noch einen 20-Euro-Gutschein für seine App, wodurch du am Ende effektiv echt nur 9 Euro für das Gerät zahlst. Und dabei handelt es sich nicht einfach nur um irgendeine Kaffeemaschine. Mit der CoffeeB Globe holst du dir eine äußerst innovative Kapselmaschine, die komplett auf Kapseln aus Plastik verzichtet und stattdessen biologisch abbaubare Kaffeekugeln verwendet.

Kaffeemaschine für unter 10 Euro? So funktioniert die Netto-Aktion

Bevor wir dir die Vorzüge der CoffeeB Globe Kaffeemaschine im Detail vorstellen, dröseln wir erstmal noch kurz den Netto-Deal etwas genauer auf. Der Marken-Discount streicht momentan satte 70 Prozent vom UVP der Maschine. Dadurch stehen für dich zunächst 29 Euro auf der Rechnung, der Versand kostet weitere 5,95 Euro. Bereits ein fairer Deal für eine Kaffeemaschine, oder nicht?

Doch das war noch nicht alles: Obendrein schenkt dir Netto einen App-Gutschein in Höhe von 20 Euro, den du bei einem künftigen Einkauf nutzen kannst. Du bekommst die Kaffeemaschine also tatsächlich für nur 9 Euro plus Versand. Um dir den Gutschein zu schnappen, musst du deine neue CoffeeB Kaffeemaschine einfach nur auf dieser Aktionsseite registrieren. Das Anmelden lohnt sich übrigens gleich doppelt: Der Hersteller verlängert dadurch nämlich ebenfalls die Garantie um weitere 12 Monate.

CoffeeB mit App-Gutschein im Wert von 20 Euro

Du hast bei Netto übrigens die Wahl zwischen zwei Farben: Schwarz oder Weiß. Der Preis bleibt stets gleich. Passende Kaffeekugeln für die Maschine bekommst du gerade ebenfalls bei Netto günstig. Einige Sorten sind nämlich aktuell reduziert. Ein 10er-Pack der Sorte Lungo bekommst du gerade etwa für 25 Euro (28 Prozent Rabatt), während ein 10er-Pack der Sorte Classico Espresso 29,99 Euro kostet (33 Prozent günstiger). Hierfür kannst du zum Beispiel deinen Netto-Gutschein gleich einlösen und hast so direkt genügend Vorrat für die nächsten Tage und Wochen.

CoffeeB: Die Kapselmaschine ohne Plastikkapseln

Der Preis stimmt also in jedem Fall. Doch wie steht es um die Maschine selbst sowie das von ihr aufgebrühte Heißgetränk? Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, doch unser Tester Stefan war zumindest absolut überzeugt. Laut eigener Aussage haben ihm die verschiedenen Sorten „hervorragend geschmeckt“. Und auch der Umwelt-Aspekt darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Während andere Kapselmaschinen Unmengen an Plastik- und Alumüll produzieren, bestehen die Kaffeekugeln (bei Netto zu kaufen) bei CoffeeB fast ausschließlich aus Kaffee. In Kombination mit dem schicken Design und der simplen wie fixen Zubereitung sollte die CoffeeB Maschine in jedem umweltbewussten Haushalt einen Platz finden können. Insbesondere aufgrund des aktuellen Netto-Schnäppchens.

→ Kaffeemaschine für 9 Euro bei Netto sichern

