Die neue MediaMarkt-Aktion erstreckt sich über etwa anderthalb Wochen und umfasst Angebote quer durch alle Kategorien. Besonders ins Auge fallen uns Sony-Kopfhörer für nur 39 Euro. Aber auch ein LG-Fernseher sowie ein cooles Lego Technic Set sind reduziert.

MediaMarkt reduziert Sony-Kopfhörer und Lautsprecher

Starten wir mit unserem Favoriten: den Sony WF-C510 In-Ear-Kopfhörern. Die bekommst du jetzt schon für 39 Euro und somit über 30 Prozent günstiger. Sie bieten einen tollen Sound und kabellosen Musikgenuss mit bis zu 22 Stunden Laufzeit. Dank Multipoint Connection lassen sich ebenso zwei Geräte gleichzeitig koppeln, sodass du nicht hin und her wechseln musst. Außerdem sind die Ohrstöpsel nach IPX4 vor Schweiß und leichtem Regen geschützt.

Wenn du eher nach einem neuen Bluetooth-Lautsprecher suchst, gibt es mit dem ULT Field 3 ebenfalls ein interessantes Modell von Sony für jetzt nur noch 139 Euro – du sparst also rund 60 Euro des UVPs. Die Box punktet mit einem kräftigen Bass, einem schönen Klang und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit. Sie ist zudem nach IP67 wasser- und staubdicht. Selbst Salzwasser und Stöße machen ihr nichts aus.

Weitere Highlights der MediaMarkt-Aktion

Natürlich gibt es neben den zwei Sony-Produkten aber noch einige weitere spannende Angebote. Von Lego Technic bis hin zu einem LG-TV ist hier echt einiges dabei.

Premium Espressomaschine mehr als die Hälfte billiger

Liebst du frischen Kaffee? Die De’Longhi Dedica Style EC685.M Siebträger Espressomaschine bekommst du gerade ungefähr zum halben Preis von nur noch 144 Euro. Hiermit brühst du dir einen leckeren Espresso oder Espresso doppio auf und machst mit der Milchaufschäumdüse auch deinen eigenen Cappuccino oder Latte Macchiato wie ein Barista selbst. Gut zu wissen: Dank nur 40 Sekunden Aufheizzeit musst du auch an einem stressigen Morgen nicht auf deinen Wachmacher verzichten.

Lego Technic Rennwagen für rund 42 Euro

Für alle Lego-Fans gibt es mit dem Technic 42208 Aston Martin Valkyrie gerade einen coolen Bausatz für nur noch 41,99 Euro. 707 Teile sorgen für mehrere Stunden Bauspaß, während der V12-Motor mit beweglichen Kolben und weitere Details ebenfalls einen Lerneffekt für Kinder haben. Das Set ist also auch ein cooles Weihnachts oder Geburtstagsgeschenk für Kinder.

Lego Technic 42208 Aston Martin Valkyrie

65 Zoll LG 4K-TV fast zum halben Preis

Einen 65 Zoll großen 4K-QNED-Fernseher von LG holst du dir gerade für 649 Euro nach Hause und sparst so fast die Hälfte des UVPs. Neben einer gestochen scharfen Auflösung bietet der Fernseher eine hohe Farbintensität selbst in heller Umgebung. Und durch HDR10, HLG und Co. verbessert sich die Bildqualität zusätzlich noch einmal.

LG QNED-TV 65QNED70A6A – so sieht er aus

MediaMarkt verkauft 20-Euro-Gadget, das jeder gebrauchen kann

Zum Mitnahmepreis von nur 19,99 Euro (42 Prozent Rabatt) verkauft MediaMarkt außerdem gerade einen Doppelpack eines Schnellladeadapters von Samsung günstig. Beide Adapter haben jeweils einen USB Type-C-Anschluss verbaut und sind somit mit den meisten modernen Smartphones und Tablets kompatibel. Sie unterstützen zudem Schnellladen mit bis zu 25 Watt.

→ Alle Angebote der Aktion findest du hier!

