Wohlfühl-Deals bei Amazon (12.09.): Heizdecke & Dyson-Airwrap-Alternative reduziert

3 Minuten
Endlich Freitag (12.09.)! Wir starten ins Wochenende mit richtig starken Amazon-Deals. Von Kopfhörern bis zu einer Heizdecke ist heute wieder einiges Spannendes dabei. Los geht's mit den Angeboten des Versandriesens.
Deals vom Freitag
Die heutigen Amazon Deals des Tages liefern die passenden Schnäppchen für einen kuscheligen September. Ob leckere, selbst gemachte Pasta oder eine Heizdecke für gemütliche Abende auf dem Sofa. Heute kannst du dir tolle Produkte zum Sparpreis sichern.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

  • Pasta wie von deinem Lieblingsitaliener zauberst du dir mit dieser elektrischen Nudelmaschine von Klarstein ganz einfach selbst. Sie kommt mit sieben Aufsätzen daher, für unterschiedliche Nudelformen. Die Herstellung der Pasta soll dabei nur zehn Minuten dauern. Statt 134,99 Euro verlangt Amazon hierfür jetzt nur noch 109 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Die soundcore V20i Open-Ear Kopfhörer sind eine preisgünstige Wahl für alle, die beim Musikhören noch etwas von ihrer Umwelt wahrnehmen wollen. Sie eignen sich also fürs Joggen oder im Büro. In Kombination mit dem Ladecase hält der Akku bis zu 36 Stunden. Statt 49,99 Euro kosten die Kopfhörer jetzt 37,86 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Wenn du eine preiswerte Alternative zum Dyson Airwrap suchst, bietet Amazon diesen Airstyler von 7Magic für nur 117,99 Euro an. Er kommt mit einer Vielzahl an Aufsätzen. Darunter welche für Locken, eine Konzentratordüse oder ein Diffusor. Mit dabei ist außerdem eine praktische Tasche, sodass du den Styler platzsparend verstauen kannst. Hier geht’s zum Angebot.
  • Und jetzt, wo die Abende langsam wieder kühler werden, lohnt sich die Investition in eine Heizdecke. Dieses Modell von Bedsure kostet dich jetzt 42,48 Euro statt 54,99 Euro und ist damit 23 Prozent günstiger. Sie verfügt über sechs unterschiedliche Heizstufen und schaltet sich nach acht Stunden automatisch ab. Wenn du den Schalter abnimmst, kannst du sie auch in der Waschmaschine waschen. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

Zu den besten Deals vom Donnerstag

Frau vor Fernseher schaut Amazon Prime Video
Jetzt weiterlesen
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details

