Kompakter Mini-PC statt Laptop: Leistungstarkes Modell für unter 450 Euro sichern

Günstige Laptops unter 500 Euro gibt es zwar, doch für rechenintensive Programme oder Spiele reicht deren Power oft nicht aus. Wer mehr Performance will, muss bei klassischen Notebooks meist tiefer in die Tasche greifen. Große Desktop-PCs sind dagegen für viele schlicht zu sperrig. Mini-PCs schließen genau diese Lücke: Sie bleiben handlich, liefern aber trotzdem starke Hardware für Alltag, Arbeit und sogar Gaming. Geekom zählt in diesem Bereich zu den bekanntesten Marken – und mit einem aktuellen Rabattcode bekommst du das Modell IT12 aktuell schon für unter 450 Euro. Wir zeigen dir, welche Features er mitbringt.

Geekom Mini-PC: Alle Features und Specs im Überblick

Der Geekom IT12 Mini-PC ist gerade einmal 11,7 × 11,2 × 45,6 mm groß und wiegt nur 652 Gramm. Dadurch lässt er sich ganz leicht auf dem Schreibtisch platzieren und verschwindet sogar bei Bedarf komplett hinter deinem Monitor. Und wenn du ihn einmal im Rucksack mit in die Bibliothek oder zu Freunden nehmen willst, ist das wegen der kompakten Maße ebenfalls kein Problem.

Aber der Geekom IT12 ist nicht nur gut darin, klein zu sein. Im Inneren steckt nämlich auch jede Menge starke Technik, die den Mini-PC zu einer echten Arbeitsmaschine macht. Für ordentlich Leistung sorgt der Intel Core i7-1280P Prozessor, der auf bis zu 4,80 GHz kommt und von sogenanntem Dual-Channel RAM unterstützt wird. Hierdurch sind bis zu 64 GB Arbeitsspeicher möglich. Das macht sich besonders bei Aufgaben wie Videobearbeitung, Gaming oder parallel laufenden Anwendungen bemerkbar. Für die grafische Unterstützung ist zudem eine Intel Iris XE Grafikeinheit verbaut. Das Set-up samt Anschlüssen ist nebenbei bemerkt für den Betrieb von bis zu vier 4K-Bildschirmen geeignet. Insgesamt sind die folgenden Ein- und Ausgänge verfügbar:

3 × USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse

1 × USB 2.0-Anschluss

2 × USB4-Anschlüsse

1 × SD-Kartenleser

1 × 3,5 mm Kopfhöreranschluss

1 × 2,5-Gbit/s-LAN-Anschluss

2 × HDMI 2.0-Anschlüsse

1 × DC-Eingang

1 × Powerbutton

Viel Speicherplatz und hohe Langlebigkeit

Auf einer SSD-Festplatte mit 512 GB Speicherplatz ist zudem genug Platz für viele Dateien. Der Speicher lässt sich aber insgesamt auf bis zu 5 TB Kapazität aufrüsten. Wenn du von vornherein weißt, dass du mehr Speicherplatz und Arbeitsspeicher benötigst, kannst du dich aber ebenso direkt für eine andere Ausführung entscheiden. Und vor allem wichtig für Nutzer, die den Mini-PC lange nutzen beziehungsweise regelmäßig mitnehmen wollen: Der Geekom IT12 hält auch extremen Temperaturen und Vibrationen stand. Außerdem wurden die Anschlüsse und das System auf ihre Langlebigkeit getestet.

Eigentlich hat der Geekom Mini-PC in der Variante mit 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicherplatz einen UVP von 589 Euro. Derzeit wird er im Hersteller-Shop aber bereits für 489 Euro verkauft. Und wenn du den Code GKSCHUL10 im Bestellprozess eingibst, sparst du jetzt weitere 10 Prozent. Am Ende stehen dadurch dann nur noch 440,10 Euro auf der Rechnung.

