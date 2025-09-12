Das Szenario kennst du bestimmt: Du planst einen Wochenendtrip, aber im Schrank liegt kaum saubere Kleidung. Eigentlich müsste es schnell gehen – doch im Herbst oder Winter dauert es oft mehrere Tage, bis frisch gewaschene Wäsche trocken ist. Dazu kommen Falten, die den Bügelaufwand erhöhen. Hier setzt die Lösung an: Ein Wärmepumpentrockner spart dir Zeit, trocknet zuverlässig und sorgt für glatte Kleidung. MediaMarkt bietet derzeit ein besonders beliebtes Modell von Bosch deutlich günstiger an.

Bosch Wärmepumpentrockner – warum er eine gute Wahl ist

Wärmepumpentrockner wie der Bosch WQG 241030 haben einige Vorteile gegenüber eher veralteten Kondenstrocknern. Hast du letzteren noch im Keller stehen, könnte sich also ein Wechsel lohnen. Insgesamt ist die Energieeffizienz nämlich deutlich höher als bei Kondenstrocknern. Du verbrauchst mit einem Wärmepumpentrockner also weniger Strom und sparst langfristig Geld. Außerdem wird die Wäsche mehr geschont, da niedrigere Temperaturen nötig sind, als beim Kondenstrockner. Dadurch kannst du auch empfindlichere Stoffe, wie etwa Wolle, damit trocknen lassen.

Darüber hinaus praktisch: Der Trockner kann überall aufgestellt werden, wo ein Stromanschluss in der Nähe ist. Es muss nämlich keine Abluft nach außen abgeführt werden. Hast du in der Küche, im Bad oder in einem Abstellraum noch Platz, kannst du ihn einfach dort aufstellen.

So sieht der Bosch Wärmepumpentrockner aus

Ein spezieller Vorteil des Bosch-Wärmepumpentrockners ist weiterhin: Er erkennt dank AutoDry-Sensor, wann die Wäsche trocken ist. Anschließend stoppt er unmittelbar und vermeidet so unnötigen Energieverbrauch. Zudem überhitzen die Textilien nicht – sie werden also geschont und können insgesamt länger halten. Die volle Kontrolle hast du über ein LED-Display. Hier lassen sich diverse Programme, wie Baumwolle, Feinwäsche, Extra Kurz 40′ oder Sportswear auswählen. Ein spezieller Knitterschutz sorgt durch regelmäßige Auflockerung der Kleidung zusätzlich dafür, dass die Stoffe im Anschluss schön glatt sind. Den Griff zum Bügeleisen sparst du dir also in der Regel.

Das Bosch-Modell verfügt obendrein über eine Beleuchtung im Inneren der Trommel, durch die du alles im Blick behältst. Dazu verwendet es ein umweltfreundliches Kühlmittel, das als das natürlichste Kühlmittel weltweit gilt. Der Bosch-Wärmepumpentrockner ist also wirklich eine gute Wahl, sowohl wenn du noch gar keinen Trockner daheim hast, oder wenn du dein altes Kondensgerät austauschen möchtest.

Mehr als die Hälfte reduziert – so gut ist der Preis

Und wie steht es um den Preis? Der ist jetzt mindestens genauso beachtlich wie die Vorteile des Bosch-Geräts. Vom UVP (1.089 Euro) zieht MediaMarkt aktuell satte 44 Prozent ab. Dadurch stehen für dich nur noch 599,99 Euro auf der Rechnung. Für die Lieferung kommen zwar noch 39,90 Euro dazu. Aber wie ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt: Aktuell ist bis auf eBay kein anderer Shop günstiger.

