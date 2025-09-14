Für begrenzte Zeit: MediaMarkt haut Samsung-Smartphone + Tarif für unter 15 Euro raus

Samsungs Galaxy-A-Reihe ist besonders beliebt – vor allem wegen ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Das Galaxy A26 bietet eine solide Ausstattung und eine lange Update-Garantie bis 2031. Somit ist es auch für die kommenden Jahre gut gerüstet. In unserem Test erhielt es 4 von 5 Sternen und ist daher für viele Nutzer eine gute Wahl – insbesondere, wenn du nicht mehrere hundert Euro für ein Smartphone ausgeben möchtest. In der MediaMarkt-Tarifwelt kannst du es aktuell besonders günstig bekommen.

Samsung-Handy und Tarif im Überblick

Das Samsung Galaxy A26 eignet sich perfekt für alle, die ihr Handy hauptsächlich für Social Media, Navigation, WhatsApp, Streaming, Schnappschüsse oder kleinere mobile Games verwenden. Wer hingegen erstklassige Fotos machen oder anspruchsvolle Spiele mit höchsten Grafikeinstellungen zocken möchte, sollte besser zu einem teureren Modell greifen. Beim A26 bekommst du aber dennoch ein großes 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit satten Kontrasten und 120 Hz für flüssige Bewegungen. Damit eignet es sich ideal zum Streamen von Serien, Videos und anderen Bewegtbildinhalten. Auch die Performance überzeugt: Im Test kam es kaum zu Rucklern. Zudem hält der 5.000-mAh-Akku locker einen ganzen Tag durch.

Auf der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera, mit der sich Bilder mit bis zu 50 Megapixeln aufnehmen lassen. Für Fotos, Apps und Co. stehen 128 Gigabyte Speicher zur Verfügung, die sich per microSD-Karte sogar noch erweitern lassen. Kleine Kompromisse musst du allerdings bei der Kameraqualität und der Ladegeschwindigkeit eingehen. Wer damit leben kann, erhält ein gutes Smartphone zu einem fairen Preis. Mehr Details zum Galaxy A26 findest du in unserem Testbericht.

Zusätzlich gibt es in der MediaMarkt-Tarifwelt einen 25-GB-Tarif obendrauf. Dieser bringt dich ins 5G-Netz von Telefonica mit bis zu 50 Mbit/s im Download und liefert ein starkes Gesamtpaket für stundenlanges Musikstreaming, Social Media und Surfen unterwegs. Außerdem sind eine Allnet- und SMS-Flat inklusive, ebenso wie EU-Roaming.

Alle Kosten & so holst du dir 30 Euro zurück

Die Kosten für das Samsung-Smartphone samt Tarif: Einmalig zahlst du 29 Euro für das Gerät sowie 29,99 Euro Anschlussgebühr. Hinzu kommen 5,95 Euro Versandkosten. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 14,99 Euro. Nimmst du deine bisherige Rufnummer mit in den neuen Vertrag, sicherst du dir zusätzlich einen Wechselbonus von 30 Euro. Damit holst du dir den Gerätepreis praktisch wieder zurück und machst das bereits preiswerte Angebot noch besser. Erhältlich ist das Galaxy A26 in den Farben Schwarz, Weiß und Mint.

