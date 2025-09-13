Lidl startet Werkzeug-Abverkauf: Praktisches Akku-Tool gibt's so günstig wie nie zuvor

Der Lebensmitteldiscounter Lidl überrascht immer mal wieder mit ziemlich guten Angeboten. Dieses Mal dürfen Hobbyhandwerkerinnen und Handwerker die Lauscher spitzen, denn es gibt einige Akku-Werkzeuge im Sale.
Lidl haut wieder einige spannende Schnäppchen raus. Vor wenigen Tagen hast du dir noch eine Siebträgermaschine für unter 50 Euro sichern können. Jetzt haben wir es von der Küche in die Werkstatt geschafft und stellen dir einige Werkzeug-Angebote des Discounters vor. Ganz vorn mit dabei ist ein Akku-Drehschlagschrauber, der einen ziemlich steilen Preisfall hinlegt.

12 V Akku-Drehschlagschrauber so günstig wie nie

Für den Parkside Akku-Drehschlagschrauber verlangt der Discounter nur 39,99 Euro. Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro kommen zwar noch dazu, den Deal-Charakter schmälert das aber keineswegs. Mit Blick auf den Preisverlauf ist das nämlich trotzdem der beste Preis aller Zeiten, denn vor wenigen Tagen hättest du noch satte 89,99 Euro für das Tool auf den Tresen legen müssen. Wer ein Gerät für den Heimgebrauch sucht, kann hier sicher genauer hinsehen.

Den 12 V Akku-Drehschlagschrauber von Parkside verwendest du für Verschraubungen, für die besonders viel Kraft benötigt wird. Beispielsweise beim Reifenwechseln oder anspruchsvolleren Bauprojekten. Das Modell von Parkside kommt mit einem bürstenlosen Motor daher, der eine lange Lebensdauer verspricht. Du hast hier vier vorwählbare Drehmomentstufen zur Auswahl, auf der LED-Anzeige kannst du den eingestellten Wert jederzeit ablesen. Die Leerlaufschlagzahl kannst du zwischen 1.100 und 3.200 pro Minute in vier Schritten einstellen.

Dank Links- und Rechtslauffunktion eignet er sich sowohl für die Montage als auch für die Demontage. Der gummierte Griff und die integrierte LED-Leuchte erleichtern dir zudem das Arbeiten. Geliefert wird der Drehschlagschrauber in einem praktischen Werkzeugkoffer und mit vier Schlagschrauber-Nüssen, jedoch ohne Akku und Ladegerät. Einen passenden 12 V Akku gibt’s schon ab 14,99 Euro bei Lidl dazu.

Noch mehr Werkzeug-Angebote von Lidl

Neben diesem Gerät hat Lidl noch weitere Parkside-Schnäppchen auf Lager. Es gibt den obigen Schlagschrauber etwa ebenso in der 20-V-Variante. Hierfür musst du aber 89,99 Euro zahlen. Darüber hinaus sind auch die folgenden Angebote spannend:

