Lidl verkauft Siebträgermaschine für weniger als 50 Euro

Kräftiger Espresso, Cappuccino oder Latte macchiato – mit einer Siebträgermaschine kannst du all diese Spezialitäten wie im Café selbst zubereiten. Die Qualität ist höher als bei Kapselmaschinen und es entsteht weniger Verpackungsmüll. Und im Vergleich zu einem Kaffeevollautomaten hast du viel weniger Wartungsaufwand. Vertrau mir: Ich spreche aus Erfahrung. Denn wir haben im Büro einen Vollautomaten stehen, der jede Woche irgendwelche Pflegebedürfnisse hat und sich selbst sperrt, wenn man diese nicht erfüllt. Da kommt diese Espressomaschine für unter 50 Euro bei Lidl wie gerufen.

Siebträgermaschine für unter 50 Euro: Das hat sie zu bieten

Genug von dem Vollautomaten-Ärger. Mit einer einfachen Siebträgermaschine hast du all diese Probleme nämlich nicht. Die Silvercrest Espressomaschine „1973“ bei Lidl verfügt weder über ein Mahlwerk noch über einen Milchbehälter. Dadurch kann auch weniger verschmutzen und es entstehen keine Keime. Du musst zwar deine Kaffeebohnen selbst mahlen oder vorgemahlenen Kaffee kaufen, kannst dich dann aber auf einen ähnlich guten Geschmack freuen. Der Silvercrest Siebträger presst nämlich heißes Wasser mit 15 Bar durch die Maschine und sorgt so für ein kräftiges Aroma.

Übrigens: Eine passende Kaffeemühle von Bosch gibt es bei Lidl gerade ebenfalls günstig für 14,99 Euro (57 Prozent Rabatt)

Je nachdem, ob du einen einzelnen oder doppelten Espresso trinken möchtest, kannst du zwischen zwei Siebeinsätzen wählen. Außerdem ist auch eine 2-in-1-Hochdruckdampfdüse dabei, mit der du Milch wie ein Barista aufschäumen kannst. Praktisch: Du kannst die Düse ebenso für heißes Wasser benutzen und dir so schnell eine Tasse Tee zubereiten. Und da die Maschine über einen 1-Liter-Wassertank verfügt, musst du nicht ständig Wasser nachfüllen. Im Gegensatz zu Pad- oder Kapselmaschinen fällt ebenfalls weniger Abfall an. Nur Kaffee und gegebenenfalls die Milchpackung landen im Müll. Einen Kaffeelöffel und einen Stopfer packt Lidl mit in den Lieferumfang.

Im Gegensatz zu höherpreisigeren Modellen ist hier zwar kein Mahlwerk integriert und du kannst auch nicht die Temperatur nach Belieben einstellen, dafür zahlst du aber eben auch einen deutlich geringeren Preis als für die meisten anderen Modelle.

Die Kosten bei Lidl im Überblick

Lidl verlangt nämlich nur 49,99 Euro für die Siebträgermaschine im Retro-Look und senkt sie somit 37 Prozent im Preis. Und das ist im Vergleich wirklich günstig. Für den Versand fallen allerdings zusätzlich noch 5,95 Euro an. Wenn du eine schicke und preiswerte Espressomaschine suchst, machst du hiermit sicher nichts falsch. Wie langlebig sie im Vergleich zu teureren Modellen ist, lässt sich aber nicht sagen.

