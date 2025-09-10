Keine 40 Euro: Amazon verkauft Marken-Kopfhörer zum Ramschpreis

Stylische In-Ears mit Active Noise Cancelling zum Preis eines Abendessens – klingt zu gut, um wahr zu sein? Genau das macht ein aktueller Amazon-Deal möglich. Während Premium-Modelle von Bose oder Sony oft dreistellige Beträge kosten und damit vor allem für Audiophile spannend sind, reichen für die meisten auch deutlich günstigere Alternativen völlig aus. Besonders spannend: Die CMF by Nothing Buds 2 gibt es aktuell für gerade einmal 36,95 Euro – ein Preis, bei dem man eigentlich nicht lange überlegen muss. Warum sich die ANC-Kopfhörer trotz des Mini-Preisschilds lohnen, zeigen wir dir hier.

Preiswerte In-Ear-Kopfhörer mit ANC, langer Akkulaufzeit und Co.

Der Hersteller Nothing sagt vielleicht nicht jedem was, er liefert im Bereich der Smartphones aber schon seit einer Weile echte Geheimtipps mit tollen Preis-Leistungs-Verhältnissen. Ähnlich scheint es in Sachen Kopfhörern zu laufen. Die CMF by Nothing Buds 2 bieten mit Blick auf die technischen Daten alles, was man sich von In-Ears wünschen kann.

Allen voran natürlich beim Sound Sound, bei dem die Kopfhörer einen tiefen Bass und klare Höhen versprechen. Wenn man in die Bewertungen im Netz schaut, scheint dieses Versprechen eingehalten zu werden. In den Amazon Bewertungen – bei denen die CMF Buds 2 übrigens durchschnittlich 4,3/5 Sternen bei über 1.900 Rezensionen ergattern können – wird unter anderem der Sound regelmäßig gelobt. Und auch Testportale wie Kopfhörer.de führen den Klang als klaren Pluspunkt auf.

Ein weiterer großer Vorteil der CMF Buds 2 ist zudem die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) – denn diese soll ebenfalls exzellent sein! Das hybride ANC arbeitet dynamisch und kann in Echtzeit auf deine Umgebung reagieren, um so störende Geräusche um bis zu 48 dB zu dämmen. Perfekt fürs Pendeln in Bus und Bahn, aber auch fürs Großraumbüro oder beim Sport. Denn natürlich sind die In-Ears ebenso nach IP55 gegen Wasser geschützt. Abgerundet wird das scheinbar echt hervorragende Gesamtpaket dann noch von einer maximalen Akkulaufzeit samt Case von 55 Stunden sowie einer Schnellladefunktion, mit der 10 Minuten am Stromnetz bereits für weitere 7,5 Stunden Musikgenuss reichen sollen.

Jetzt bei Amazon für unter 40 Euro

Wie du siehst: Du bekommst mit den CMF by Nothing Buds 2 rundum gute In-Ear-Kopfhörer – die jedoch kein Loch in deinen Geldbeutel reißen. Bereits der UVP von rund 50 Euro scheint fair, Amazon haut die Stöpsel jetzt aber schon für lediglich 36,95 Euro raus. Du hast dabei die Wahl zwischen den Farben Schwarz, Hellgrün und Orange.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.