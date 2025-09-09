Vodafone-Tarif für 4,99 Euro - und das dauerhaft!

Es kann doch so einfach sein: Wir haben ein Tarif-Angebot entdeckt, bei dem du für nur 4,99 Euro im Monat ins 5G-Netz von Vodafone kommst. Mit inklusive: ein recht großes Datenpaket, Allnet-Flat und ein dauerhaft niedriger Preis.
Während viele Anbieter mit günstigen Konditionen während der Mindestlaufzeit auf Kundenfang gehen, sparst du hier wirklich dauerhaft: Denn einmal abgeschlossen, kostet dich dieser 15-GB-Tarif stets nur 4,99 Euro im Monat. Ohne Mindestlaufzeit, ohne Anschlussgebühr und ohne Kostenanstieg.

Alle Infos zum 5-Euro-Tarif auf einen Blick

Bevor wir den neuen Tarif mit anderen Vodafone-Optionen vergleichen, liefern wir dir erst einmal fix alle wichtigen Infos, kurz zusammengefasst:

Der günstigste Vodafone-Tarif im Netz?!

All das klingt absolut genial und nach einem echten Schnäppchen. Doch ist es das auch? Wir haben die neue Tarif-Option mal mit anderen Vodafone 5G-Verträgen verglichen. Diese haben zumindest eine Allnet-Flat, die Mindestlaufzeit und weitere Extras sind aber egal. Das Ergebnis ist ohnehin eindeutig:

Wie du sehen kannst, ist der 5-Euro-Tarif von sparSIM tatsächlich die eindeutig günstigste 5G-Option im Vodafone-Netz. Selbst billigere LTE-Verträge konnten wir im Netz in unserer Recherche keine finden. Wer also einen möglichst preiswerten Tarif sucht, trifft hiermit auf jeden Fall eine gute Wahl. Und dank der derzeit gestrichenen Anschlussgebühr sowie der flexiblen Laufzeit, kann man den Mobilfunkvertrag ebenfalls ganz einfach und unverbindlich testen.

sparSIM hat zusätzlich auch noch zwei weitere Tarif-Optionen im brandneuen Portfolio: 25 GB für 6,99 und 45 GB für 9,99 Euro. Wer etwas mehr Datenvolumen braucht, kann hier also ebenso auf seine Kosten kommen. Alle sparSIM-Tarife findest du hier.

15 GB, Allnet-Flat & 5G – alles für nur 5 Euro

Nehmen wir den Tarif abschließend nochmal etwas genauer unter die Lupe. Allen voran bekommst du hier für monatlich nur 4,99 Euro ganze 15 GB Datenvolumen. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone – eine ausreichend schnelle Geschwindigkeit für den Alltag rund um Social Media, YouTube und mehr. Lass dich dabei übrigens nicht vom „Produkt-Infoblatt“ auf der Angebotsseite täuschen, die Informationen hier stimmen nicht mit den Tarif-Infos überein und haben keinerlei Auswirkung auf deinen Vertrag.

Ebenfalls Teil des Mobilfunkvertrags: eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du simst und telefonierst hierbei also so viel wie du magst – und das dank EU-Roaming ebenso im EU-Ausland. Ein Ärgernis bei vielen günstigen Discounter-Tarifen – die Datenautomatik – sucht man hier zum Glück vergebens. Und mit WiFi Calling ist sogar noch ein praktischer Vorteil mit an Bord, mit dem du auf Wunsch über ein WLAN-Netz telefonieren kannst, sollte der normale Empfang mal ausfallen. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos möglich.

sparSim XS: Auch als Flex-Variante erhältlich
Einfach rechts auswählen: Die Flex-Variante kostet dich keinen Cent extra!

Doch es geht sogar noch weiter: Derzeit wird die Anschlussgebühr komplett gestrichen! Es gibt also keinerlei einmalige Kosten, für dich stehen nur die 4,99 Euro pro Monat auf der Rechnung. Obendrein lässt sich der Tarif auf Wunsch auch als Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit abschließen. Preislich macht dies keinen Unterschied und hier gibt’s ebenfalls keine Anschlussgebühr. Und das Beste: Wer die Flex-Variante abschließt, profitiert dauerhaft (solange der Vertrag bestehen bleibt) von den Konditionen. Einmal abgeschlossen kosten dich die 15 GB also stets nur günstige 4,99 Euro im Monat.

Mitreden

4 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild DaFreak

    folgende haken laut sparhandy.de produktinfoblatt:
    1. nur 5GB in 5G-Speed 50Mbit/s, danach 64 kbit/s
    2. nach 24Monate: 19.99€/Monat
    wenn das stimmt, ist der artikel schon krasse kundentäuschung! aber vlt haben die das datenblatt auch nicht aktualisiert?

    Antwort
    • Nutzerbild Cedric Litzki inside digital Team

      Hallo DaFreak,
      Danke für deinen Hinweis! Dabei muss es sich eigentlich aber um einen Fehler handeln, im Produkt-Infoblatt ist nämlich von einer „Allnet-Flat Vario“ die Rede (und nicht vom „sparSIM XS“) und die Informationen stimmen generell nicht mit den Tarif-Infos überein.
      Wir haben aber direkt mal bei sparhandy nachgefragt und ich melde mich, sobald ich eine Rückmeldung bekomme.

      Antwort
    • Nutzerbild Cedric Litzki inside digital Team

      Wir haben gerade eine Antwort bekommen: Das Produkt-Infoblatt bezieht sich auf den ursprünglichen Grund-Tarif bei otelo, hat aber in dem Sinne nichts mit dem sparSIM-Angebot zu tun. Du bekommst also definitiv 15 GB für 4,99 Euro pro Monat – und das bei der Flex-Variante sogar dauerhaft, solange der Vertrag bestehen bleibt.

      Antwort
      • Nutzerbild DaFreak

        Top, danke dir für die schnelle Antwort!
        Okay, 15GB in 5G-Speed für 5€ (auch „dauerhaft“, also wenn man nicht kündigt) klingt sehr verlockend.

        Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

