Unglaublich günstig: Dieses PS5-Angebot ist ein Schnäppchen für Gamer!

Die Crux direkt vorweg: Die PlayStation 5 ist hier Teil eines Kombi-Angebots, bei dem eigentlich+ ein Handyvertrag im Mittelpunkt steht. Wenn aber alles in die Waagschale geworfen wird, ist der fast nur noch Nebenprodukt. Denn über die gesamte Laufzeit sind alle Vertragskosten rechnerisch günstiger, als wenn du dir einfach so eine PS5 kaufen würdest. Und – kleine Randbemerkung: Der Vertrag ist keinesfalls einer für die Tonne.

Zusammenfassung: Darum lohnt sich der Deal

Diese Punkte sorgen insgesamt dafür, dass du hier einen richtig guten Fang machst:

PS5 plus Handyvertrag (Allnet-Flat + 100 GB, Vodafone-5G-Netz) für Gesamtkosten in Höhe von 619,75 Euro abschließen

Cashback und Rufnummernmitnahme-Bonus in Höhe von 250 Euro erstattet bekommen

Neuer, rechnerischer Gesamtpreis liegt deutlich unter dem Neupreis für eine PS5

PlayStation-Schnäppchen mit Handytarif: So baut sich der Deal auf

Die Voraussetzung für den Deal ist – mittlerweile sind solche Konstrukte üblich – dass du einen Handyvertrag, in diesem Fall über den Anbieter Handyhelden, abschließt. Der ist dann aber mit allen Kosten und Positionen so gestaltet, dass du für diesen Vertrag über die gesamte Zeit insgesamt(!) weniger zahlst, als die PlayStation gerade im Shop mindestens kostet.

So baut sich der Deal auf:

1. Vertrag für 24,99 Euro monatlich

Du schließt wie erwähnt einen Handyvertrag mit einer Grundgebühr von 24,99 Euro ab. Der bringt dich ins Vodafone-Netz (5G inklusive) und stärkt dir mit 100 GB ordentlich den Rücken. Der Tarif hat also ohnehin schon seinen Wert:

100 GB Internet-Flat (50 Mbit/s) im 5G-Netz

Internet-Flat (50 Mbit/s) im Vodafone-Netz , Anbieter: Klarmobil

, Anbieter: Klarmobil Grundgebühr: 24,99 Euro pro Monat

Telefonie & SMS Flatrate

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

Kein Anschlusspreis

flexibler Vertragsstart bei Rufnummermitnahme

2. PlayStation 5 für 19,95 Euro einmalig

Die PlayStation 5 Slim (Digital Edition) ist dann quasi anstelle eines Handys mit im Vertrag dabei. Einmalig zahlst du zu Beginn für die Sony-Konsole 19,95 Euro. Danach über den Vertrag aber keinen Cent mehr. Die gedachten Kosten sind in den 24,99 Euro für den Tarif inbegriffen.

3. Cashback und Rufnummernmitnahme-Bonus einstreichen

Bislang waren es nur Kosten (zusammenaddiert 619,75 Euro). Den angepriesenen Minuspreis erreichen wir in dem Schnäppchen, dann endgültig über zwei Sonderpositionen, die das Angebot rund machen:

200 Euro Cashback : Zwischen dem zweiten und sechsten Monat des Vertrags kannst du eine Cashback-Auszahlung in Höhe von 200 Euro beantragen. Dafür einfach eine SMS vom Anschluss des abgeschlossenen Vertrags schicken („Cashback“ an 61131).

: Zwischen dem zweiten und sechsten Monat des Vertrags kannst du eine Cashback-Auszahlung in Höhe von 200 Euro beantragen. Dafür einfach eine SMS vom Anschluss des abgeschlossenen Vertrags schicken („Cashback“ an 61131). 50 Euro Rufnummernmitnahme-Bonus: 50 Euro extra gibt es, wenn du im Buchungsprozess deine alte Rufnummer in den neuen Handyvertrag mitnimmst. Auch hier musst du für den Erhalt eine SMS senden („klarmobil“ an die 72961).

Ziehen wir diese 250 Euro Bonus nun von den zu leistenden Kosten ab, landen wir bei noch 369,71 Euro. Der niedrigste Preis für eine neue PlayStation 5, wie sie hier dabei ist, liegt aber bei 449 Euro (Angebot bei Amazon). So entsteht der gedachte Minuspreis. Die PlayStation ist durch diesen Vertrags-Trick günstiger als, wenn du sie einfach so im Laden (oder halt online) kaufen würdest. Deal-Experten nennen hier immer noch den Effektivpreis pro Monat: Der liegt bei -3,30 Euro.

Der Anbieter kommt auf einen Effektivpreis von 16,66 Euro – berücksichtigt darin aber nicht die (Neu-)Kosten für die Konsole. (*Affiliate-Link)

Warum das Angebot sogar historisch gut ist

Nun kann der Trick natürlich auch nur deshalb gut sein, weil die PS5 Slim gerade nirgends wirklich billig zu haben ist. Ein Blick auf deren Preisverlauf zeigt aber: Der absolute Tiefstpreis liegt – basierend auf einem Einzel-Angebot nach dem Black Friday 2024 – bei 359 Euro. Ansonsten waren die besten Preise immer zwischen 380 und 420 Euro. Das ist stabil höher als der Kurs, den es mit dem Vertrags-Trick von Handyhelden jetzt gibt.

PS5 Slim (Digital Edition): Das steckt in der Konsole

Die PlayStation 5 Slim ist mittlerweile die Standard-Konsole von Sony. Sie bietet den „State of the Art“ der Technik für Spielspaß mit allen modernen Spielen (dazu ist sie abwärtskompatibel). Ein Laufwerk ist in dieser Variante allerdings nicht mehr standardmäßig verbaut. Wenn du Spiele von Blu-rays installieren und spielen möchtest, musst du eines dazukaufen. Die allermeisten Spiele werden allerdings ohnehin mittlerweile komplett heruntergeladen und nur noch lokal gespeichert. Der 825-GB-Speicherplatz (nominell: 1 Terabyte) liefert einiges an Platz und ist zudem noch erweiterbar.

Sony Playstation 5 Digital Edition Datenblatt Marktstart November 2020 UVP 439,90 € Konsolentyp Desktop Prozessor AMD Ryzen „Zen 2“ Grafikkarte AMD Radeon RDNA 2 Lieferumfang DualSense Controller, HDMI Kabel, USB Ladekabel, Standfuß, Kurzanleitung, Call of Duty Modern Warfare II (Voucher).

Mit im Lieferumfang der PS5 ist ein Controller, notwendige Kabel (1 x Netzkabel, 1 x HDMI-Kabel) und ein Standfuß für die Konsole.

Wie lange das Angebot von Handyhelden aufrechterhalten wird, ist derzeit unklar. Bei dem zu befürchtenden Run auf den Deal kann es aber sein, dass das Angebot schneller weg ist, als vielen lieb ist.

