Der Clou des neuen Angebots: Für die Kombi aus einem Samsung-Handy, dem Galaxy S24 FE, und einem 30 GB starken Vodafone-Tarif zahlst du in Summe weniger, als das Smartphone einzeln kostet! Den Mobilfunkvertrag gibt’s also quasi geschenkt zum Samsung-Gerät dazu. Aber der Reihe nach.
Alle wichtigen Infos auf einem Blick
Wer es eilig hat, findet hier zum Start direkt alle wichtigen Infos zu dem Angebot. Dabei zeigen wir dir auch fix, wie genau du bei dem Tarif-Bundle weniger zahlst, als nur für das Samsung-Smartphone.
- Galaxy S24 FE für einmalig 69 Euro (+ 4,95 Euro Versandkosten)
- 30 GB Vodafone-Tarif für monatlich 19,99 Euro
- Anschlusspreis kann erstattet werden
- 150-Euro-Rufnummernmitnahme-Bonus
- Gesamtkosten nach 24 Monaten: 403,71 Euro
→ Galaxy S24 FE einzeln kostet mindestens 426 Euro
30 GB, Allnet-Flat & mehr: Das bietet der Tarif
Schauen wir uns jetzt den Tarif etwas genauer an. Zum Galaxy S24 FE bekommst du bei dem Gomibo-Deal einen 30 GB starken 5G-Tarif im Vodafone-Netz. Gesurft wird mit bis zu 50 MBit/s und eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS wird dir ebenfalls zur Verfügung gestellt. Dank EU-Roaming nutzt den Mobilfunkvertrag außerdem ohne Aufpreis im EU-Ausland. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.
Monatlich stehen dafür 19,99 Euro auf der Rechnung. Hinzu kommen einmalig 69 Euro für das Samsung Galaxy S24 FE sowie weitere 4,95 Euro für den Versand. Zunächst wird auch noch eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro berechnet. Die kannst du dir aber gutschreiben lassen, indem du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung deiner SIM eine SMS mit „AP frei“ an die 8362 sendest.
Galaxy S24 FE + Tarif günstiger als das Samsung-Gerät einzeln?
Zum echten Schnäppchen wird das Tarif-Angebot aber erst durch den Wechselbonus. Denn wer zu freenet wechselt und dabei seine bisherige Rufnummer mitnimmt, kassiert hier satte 150 Euro als Bonus. Und die drücken deine Gesamtkosten gewaltig. Auch hierfür musst du einfach eine SMS schicken, und zwar innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung deiner Rufnummer mit „Bonus“ an die 22234.
Addiert man alle Kosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten zusammen und zieht hiervon den Bonus ab, ergibt dies 403,71 Euro. Zum Vergleich: Einzeln im Netz müsstest du für das Samsung Galaxy S24 FE bereits mindestens 426 Euro zahlen. Die Kombi aus Tarif und Samsung-Handy ist also tatsächlich günstiger als nur das Gerät. Oder anders ausgedrückt: Du kaufst dir hier das Galaxy S24 FE zum besten Preis im Netz – und bekommst einen Vodafone-Tarif für 24 Monate geschenkt dazu.
Mit dem Samsung Galaxy S24 FE holst du dir dann ein rundum gelungenes Smartphone. Falls du vor dem Kauf noch etwas mehr über die technischen Daten des Geräts erfahren möchtest, haben wir dir hier zum Abschluss noch das Datenblatt zum Samsung-Handy angehangen.
Allgemein
|Betriebssystem
|Android
|Prozessor
|Samsung Exynos 2400e
|Arbeitsspeicher
|8 GB
|Kabellos aufladbar (Qi)
|✓
|Farbe
|
|Marktstart
|Oktober 2024
→ Jetzt Galaxy S24 FE zum Bestpreis kaufen & Tarif quasi geschenkt dazu bekommen
