Statt 81 Euro im Monat: Hier gibt's das gleiche iPhone-16-Angebot für 35 Euro

Es klingt simpel: Aber auch beim Kauf eines Handys mit Vertrag sollte mal links und rechts geschaut und gleiche Angebots-Konstellationen verglichen werden. Denn: Es warten teilweise immense Unterschiede. So wie jetzt bei diesem vollwertigen iPhone-16-Deal.

iPhone 16 mit doppeltem Speicher

Starten wir direkt mit einem Highlight: Das Angebot, das uns vor die Flinte gelaufen ist, behandelt das iPhone 16 sogar mit dem großen 256-GB-Speicher. Das ist insofern bemerkenswert, als dass Speicher bei Apple traditionell teuer ist und: wenn wir zurück an den Anfang gehen – wer sein Handy möglichst lange behalten will, braucht auch genügend Datenspeicher für Apps, Fotos, Videos und all die Daten, die sich über die Zeit ansammeln.

Kommen wir nun zum Deal. Der koppelt das iPhone mit einem Unlimited-Vertrag von O2. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen.

Im Original-O2-Vertrag 46 Euro billiger – jeden Monat

Das Rundum-Sorglos-Programm des Unlimited-Max-Vertrags bindet dich zwei Jahre an den Vertragsanbieter. Wenn du diese Kombi bei O2 wählst, kostet dich das iPhone zwar nur 1 Euro. Der Tarif schlägt mit 80,99 Euro aber ordentlich ein. Das also besser nicht tun!

Schließt du das komplett gleiche Angebot aber jetzt bei MediaMarkt ab, ist der Vertrag (ja, es bleibt der Unlimited Max) samt iPhone nur noch 34,99 Euro monatlich. Hier gelangst du direkt dorthin.

Und ein weiterer Trick löst auch die vermeintliche Kostenfalle (die aber nicht mal wirklich eine wäre): Denn hier musst du einmalig 99 Euro fürs Handy und 39,99 Euro Anschlusspreis zahlen. Durch einen 150-Euro-Rufnummernmitnahme-Bonus (wird als Guthaben gutgeschrieben) werden aber auch diese Positionen wieder eingeholt. Das MediaMarkt-Angebot ist vollkommen wasserdicht – so wie das iPhone übrigens auch.

Netter Nebeneffekt: MediaMarkt hat offenbar noch ein paar Original-Apple-Charger gefunden. Seitdem die Hersteller keine Netzteile mehr in die Verpackung stecken, ein rares Gut. Wie auch immer – hier ist noch eins gratis mit dabei.

Das zeichnet das Angebot aus

Hier nochmal die Top-Eigenschaften des Deals:

iPhone 16 mit 256 statt 128 GB Speicher

Unlimited-Max-Vertrag von O2 für 34,99 Euro bei MediaMarkt statt 80,99 Euro bei O2

Eimalkosten werden durch 150-Euro-Bonus revidiert

Original Apple-Netzteil gratis mit dabei

Alles auf einen Blick: iPhone 16 (nur noch in Blau und schwarz), Unlimited-Tarif, Apple-Netzteil und nur am Wochenende. (*Affiliate-Link)

Angebot gilt vorerst nur bis Montag

Das Angebot gilt wohl nur kurze Zeit. Am Montag (8.9.) soll unseren Informationen zufolge schon wieder Schluss mit dem Schnäppchen sein. Die Zeit rennt – aber das Angebot ist offenkundig unschlagbar.

