Mega iPad-Angebot bei Amazon: Hol dir die 10. Generation für unter 290 Euro!

Ein iPad von Apple für weniger als 290 Euro sieht man selten. Genau so ein Deal läuft jetzt bei Amazon: Die Version in Rosé ist deutlich günstiger erhältlich. Falls dir diese Ausführung gefällt, hast du Glück – und selbst wenn nicht, ist die Farbe spätestens mit einer Schutzhülle kaum noch relevant.

Apple iPad 10: So günstig kommst du gerade dran

Amazon zieht vom UVP (339 Euro) des iPad 10 gerade rund 55 Euro ab und verkauft es so für nur noch 284 Euro. Das ist ein top Preis, den aktuell kein anderer Shop unterbietet (siehe Preisvergleich). Allerdings solltest du wissen, dass es sich hierbei um das Modell aus 2022 handelt – es ist also schon drei Jahre auf dem Markt. Wer aber vor allem mit seinem Tablet Videos schauen, Mails schreiben oder kleine mobile Games spielen möchte, sollte hiermit problemlos auskommen. Der verbaute A14 Bionic Chip liefert jedoch etwas weniger Leistung als aktuellere iPad-Modelle.

Und dennoch: Hier bekommst du ein gestochen scharfes Liquid Retina Display mit 10,9 Zoll Größe in der Diagonalen. Außerdem ist eine 12 MP Weitwinkel-Rückkamera und eine 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera für Videoanrufe integriert. Dank WLAN 6 surfst du zudem schnell im heimischen Netz, während du das Gerät per Touch ID bequem entsperrst. Zusammen mit dem Apple Pencil (USB-C) machst du aus dem Tablet einen smarten Notizblock oder ein Zeichentablet. Denn bekommst du aktuell für 75 Euro dazu. Und mit dem separat erhältlichen Magic Keyboard Folio kannst du auch lange Texte problemlos tippen – fast wie mit einem Laptop. Somit ist das Tablet auch für die Schule oder Uni eine gute Wahl.

Alternative: iPad 2025 ist auch in anderen Farben verfügbar, kostet aber etwas mehr

Hast du etwas mehr Budget zur Verfügung, lohnt sich hingegen auch ein Blick auf das neuere Apple iPad mit A16 Chip aus diesem Jahr. Das ist neben Rosé auch in Blau, Silber oder Gelb zu demselben Preis verfügbar und kostet aktuell 359 Euro bei Amazon. Wer sich mit der Farbe anfreunden kann und rund 70 Euro sparen will, macht aber auch mit dem vorab vorgestellten Vorgängermodell – dem iPad 10 – in der Regel nichts falsch.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!