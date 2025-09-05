Starke Preissenkung: Lidl will nur 250 Euro für Samsung 4K Fernseher

Derzeit kannst du bei Lidl ein Samsung-Fernseher-Schnäppchen machen, das so gar nicht nach der beliebten Marke klingt. Neben LG sind die Fernseher von Samsung mit die gefragtesten auf dem deutschen Markt.

Lidl: Fernseher-Schnäppchen im Online-Shop

Ein Gerät aus der Crystal UHD Reihe von Samsung hat es in die aktuellen Online-Shop-Top-Angebote geschafft. Der Fernseher stellt die Inhalte in 4K-Auflösung dar, was aktueller Standard ist. 50-Hertz-Bildrate und 3 HDMI-Slots sind mit an Bord. Für lebendigere Farbdarstellung verfügt der Fernseher über den Optimierungs-Standard HDR10+.

In 43 Zoll steht der Fernseher links und rechts auf zwei Standfüßen und wiegt etwas mehr als 7 Kilogramm. Wenn du ihn direkt an eine Wand anbringen willst, benötigst du zusätzlich eine (Standard-)Wandhalterung und die Gewissheit, dass die Wand den Fernseher auch hält. Sollte in der regel aber kein Problem sein. Die Vorrichtung für eine solche Wandhalterung sind genormt. Der Fernseher im Angebot weicht da auch nicht von ab.

Was kostet der Lidl-Fernseher jetzt?

Für 249 Euro ist der Smart TV Samsung CU6979 Crystal UHD im Angebot. Der Preis gilt für die Größe von 43 Zoll. Das ist kein Riesen-Schirm, für die meisten Wohnzimmer aber völlig okay.

Samsung Crystal UHD Smart TV 4K CU6979

Krass ist vor allem der Preisverlauf mit der jetzt von Lidl begangenen Preissenkung. In anderen Online-Shops musst du mindestens 73 Euro mehr zahlen. Die Historie zeigt: Für alle, denen dieser Smart TV von Samsung zusagt, ist gerade ein hervorragender Schnäppchen-Zeitpunkt.

50 Prozent Rabatt – 30 Euro Lieferkosten

wer sich für den Fernseher bei Lidl entscheidet, darf sich auf 50 Prozent Rabatt freuen. Das 2024 auf den Markt gebrachte Modell (damit ist es noch wirklich zeitgemäß) wird von Samsung selbst mit 499 Euro bepreist.

In den Filialen des Discounters gibt es das TV-Angebot nicht. Du musst es dir also aus dem Online-Shop liefern lassen. Das lässt sich Lidl mit noch rund 30 Euro bezahlen, sodass du schlussendlich mit 280 Euro Invest rechnen musst. Immer noch ein ziemlich guter Preis.

