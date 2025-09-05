Vodafone vervierfacht Datenvolumen und halbiert den Preis: So kommst du dran

Hast du bereits einen Internettarif von Vodafone für zu Hause, kannst du aufgrund des aktuellen „Danke“-Deals jetzt richtig sparen. Denn Bestandskunden bekommen nicht nur 100 statt 25 GB Datenvolumen, sondern sparen auch noch jeden Monat eine Menge Geld. Dadurch lohnt sich der GigaMobil S Tarif jetzt umso mehr.

Wer als Internetkunde von Vodafone jetzt auch zum Mobilfunk des Anbieters wechselt, spart dauerhaft zehn Euro pro Monat (solange der Internet-Vertrag bestehen bleibt). Dazu kommt jetzt noch ein zusätzlicher Rabatt in Höhe von weiteren zehn Euro monatlich für den Tarif GigaMobil S. Letzterer gilt jedoch nur für 24 Monate. In den ersten zwei Jahren zahlst du somit nur 19,99 Euro pro Monat statt normalerweise 39,99 Euro – du sparst also die Hälfte!

Das war aber noch nicht alles. Denn als bestehender Vodafone-Internetkunde bekommst du außerdem 75 GB monatliches Datenvolumen geschenkt. Normalerweise sind beim GigaMobil S nämlich nur 25 GB inklusive. Durch das Datengeschenk stehen dir nun jeden Monat in Summe 100 GB zur Verfügung – wohlgemerkt für monatlich nur 19,99 Euro. Und das ist eine Menge Datenvolumen, mit dem du weit über die Basics rund um Social Media, Videoanrufe und Musikstreaming hinausgehen kannst. Wer etwa viel pendelt und unterwegs Serien und Filme streamen will, ist hiermit bestens bedient. Und auch wer von unterwegs arbeiten oder Internetausfälle zu Hause überbrücken muss, kann den Tarif hervorragend mit einem Hotspot fürs Notebook und Tablet nutzen.

Der GigaMobil S Tarif bietet dir neben 100 GB im 5G-Netz ebenso eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming. Telefonate und Internet sind somit in der gesamten EU inklusive. Praktisch ist: Wenn du die 100 GB in einem Monat nicht aufbrauchst, wird dir der Rest für den Folgemonat gutgeschrieben. Versurfst du also etwa nur 30 GB, stehen dir im nächsten Monat 170 GB zur Verfügung. Allerdings summiert sich das restliche Datenvolumen nicht unbegrenzt, sondern ist nur jeweils einen Monat gültig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

100-GB-Tarif günstig direkt bei Vodafone: Die Kosten im Überblick

Nun noch einmal zu den Kosten. Während der GigaMobil S mit 25 GB normalerweise 39,99 Euro pro Monat kostet, senkst du die monatlichen Kosten jetzt als bestehender Internetkunde von Vodafone um 20 Euro und sicherst dir 100 statt 25 GB. Nach 24 Monaten steigt die Monatsgebühr aber wieder auf 29,99 Euro an. Den Anschlusspreis von eigentlich 39,99 Euro bekommst du gerade zusätzlich geschenkt.

Übrigens: Solltest du noch kein Vodafone-Internetkunde sein, lohnt es sich vielleicht, genau jetzt zu wechseln und dir so ebenfalls das aktuelle Mobilfunkangebot besonders günstig zu sichern.

