Amazons Rabatt-Freitag (5.9.): MagSafe-Powerbank 88 Prozent günstiger

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
Mega-Rabatte bei Amazon aufgedeckt. Wir haben den Regler mal ganz hoch gezogen und die Schnäppchen gefunden, bei denen selbst der Black Friday blass wird. Über 80 Prozent Preisreduktion sind teilweise möglich.
Deals vom Freitag
Die Amazon-Deals vom FreitagBildquelle: inside digital
Und dabei sind einige Produkte so stark reduziert, die eigentlich jeder wirklich mal braucht. Ob Steckerleiste, MagSafe-Powerbank oder ganz besondere Heißluftfritteuse.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag (5.9.): Bis zu 88 Prozent Rabatt und Marken wie Ninja, Brennenstuhl, Apple und Google

  • Den Anfang die wohl interessanteste Heißluftfritteuse, die dieses Jahr auf den Markt gekommen ist. Die Ninja Crispi denkt das Airfryer-Prinzip komplett neu. Bei Amazon trifft sie gerade den Bestpreis von 149 Euro!
  • Der Monster-Rabatt! Sage und schreibe 88 Prozent günstiger ist diese MagSafe-Anpapp-Powerbank für iPhone und Co. Jetzt kann man sagen, dass die Batterie mit 160 Euro ursprünglich ja auch mehr als stolz bepreist war. Die nun aufgerufenen 19,99 Euro machen aus dem super dünnen 5.000-mAh-Zusatzakku aber einen echten Deal!
  • Und nochmal der Griff in die obere Rabatt-Grabbelkiste: Diese 8-Fach-Steckdosenleiste mit Alu-Verstärkung und Überspannungsschutz von Brennenstuhl strahlt das hinterm-Schreibtisch-liegen mit jeder Faser aus. Dank 71 Prozent Rabatt bekommst du die vielseitige Leiste des Markenherstellers nun für 17,99 Euro.
  • Für unter 100 Euro bekommst du dank ordentlichen 60 Prozent Nachlass ein komplettes Laufband für den kleinen Workout zwischendurch und zu Hause. Das bis zu 10 km/h leistende Band mit Armstützen und LCD-Display der Marke Walden Sports ist klappbar und jetzt für 99,98 Euro zu haben.
  • Mit in die Tages-Deals geschafft hat es auch ein ziemlich ausgereiftes Smartphone: Das Google Pixel 9a ist bei Amazon im Preis gefallen und kostet gerade nur noch 426,50 Euro. Für den Preis wohl eines der besten Handys, die du kriegen kannst.
  • Und wir schließen den Freitags-Run mit Apple: Denn den Original Apple Pencil (USB-C-Variante), mit dem du auf dem iPad kritzeln, schreiben und zeichnen kannst und das Tablet um spannende Funktionen erweiterst, gibt es gerade noch für glatt 75 Euro im Sale zu kaufen.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

Frau vor Fernseher schaut Amazon Prime Video
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

