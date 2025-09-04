Es kostet nur 100 Euro! Dieses Smartphone ist jetzt auf Platz 1!

Auch wenn das iPhone übers Jahr gesehen das wohl meistverkaufte Handy an sich ist. Temporär sind immer mal einige, vor allem preisgünstige Android-Modelle ganz vorne in den Verkaufscharts zu finden. Da kommt es sehr gut und passend, dass der Preis für das derzeit meistverkaufte Handy Handy gerade auch noch massiv sinkt. Auf unter 100 Euro (direkt zum Shop).

Amazon: Samsung-Handy stürmt Verkaufscharts

Bei uns im Leserranking wird das Smartphone von Samsung derzeit auf Rang 2 geführt. Bei Amazon ist es – Stand Donnerstag – sogar Erster. Die Rede ist vom Einsteiger-Modell Samsung Galaxy A16. Das Smartphone besticht durch solide Technik, einer Triple-Kamera und vor allem einem ziemlich großen Akku (5.000 mAh).

Bei Amazon hat es diese Woche das iPhone 16 als meistverkauftes Gerät abgelöst. Möglich macht’s offenbar ein Preisrutsch. Der ist woanders aber noch deutlicher ausgefallen.

Smartphone kostet gerade nur 100 Euro

Denn während Amazon-Kunden für das Samsung-Handy gerade mehr als 130 Euro hinblättern müssen, kommen MediaMarkt-Käufer zum neuen Bestpreis auf ihre Kosten. Nur 99 Euro stehen hier dank mächtigen 41 Prozent Rabatt auf dem Preisschild. Versand ist gratis. Bis Dienstag war das Handy mit 119 Euro ebenfalls schon bemerkenswert gut bepreist. Nun ist das Angebot eine richtige Empfehlung.

Wichtig zu wissen: Es handelt sich beiden Angeboten um die LTE-Version des Samsung-Handys. Wer auf 5G-Mobilfunk Wert legt, sollte also nicht zugreifen und sich anderweitig umschauen (Bestpreis zur 5G-Version weiter unten im Artikel).

Für den Alltag eines 100-Euro-Handys (Telefonieren, Navigieren, WhatsApp und sonstige Apps) ist LTE/4G übrigens absolut ausreichend. Es ist also unter dem Preis-Aspekt kein wirklicher Nachteil des Handys.

Samsung Galaxy A16 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Samsung Exynos 1330 Arbeitsspeicher 4 GB , 8 GB Farbe Blau

Türkis

Weiß Marktstart Oktober 2024 Gewicht 200 g

Die 5G-Variante des Smartphones ist gerade beim Händler Cyberport am günstigsten. Hier zahlst du rund 150 Euro für das Gerät mit neuerem Mobilfunkstandard. Die 50 Euro Aufpreis gegenüber dem MediaMarkt-Schnäppchen zur LTE-Variante können eine Überlegung wert sein. Wirklich auffallen dürfte der Unterschied im Alltag wie erwähnt aber nicht. Unsere Empfehlung – das 100-Euro-Handy ist für seinen Preis ein „Hot-Take“.

Für 20 Euro macht MediaMarkt auf das A16 noch eine Schutzfolie drauf. An sich ist das viel Geld für den kleinen Service. Viele scheuen sich aber vor dem Akt und es ist immer noch eine Disziplin für sich, selbst einen Displayschutz sauber und ohne (bleibende) Luftblasen aufzubringen.

Geheimtipp: Diese 5G-Alternative kostet nur 20 Euro mehr

.Tipp für alle, die ein bisschen experimenteller unterwegs sind: Gerade verkauft Amazon das Nothing CMF Phone (1). Das bietet unter anderem 5G, eine nominell bessere Kamera – und kostet dank starkem 46-Prozent-Rabatt jetzt 129 Euro – also nur 20 Euro mehr als das 4G-only-Modell von Samsung.