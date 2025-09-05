Bei MediaMarkt kannst du gerade wieder einiges sparen. Passend zur IFA, der internationalen Messe für Innovationen in Berlin, senkt der Elektronikhändler einige Samsung-Produkte aus so ziemlich jeder Kategorie im Preis. Dabei sind Rabatte von bis zu 55 Prozent möglich. Das sind unsere Favoriten der Rabattaktion, die insgesamt nur bis Dienstag (9. September) läuft.

Samsung-Fernseher mit starken Rabatten

Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, findet zum Beispiel mit dem Crystal UHD 4K Smart TV mit der Modellnummer „GU65U8079F“ ein hervorragendes Modell. Auf 65 Zoll Diagonale sehen dank 4K-Auflösung Filme, Serien und Co. gestochen scharf aus. Dazu unterstützt der UHD-Fernseher diverse Bildverbesserungsfeatures wie HDR10+ oder Motion Xcelerator für ein noch realistischeres Filmerlebnis. Von eigentlich 999 Euro zieht MediaMarkt jetzt 40 Prozent ab und will so nur noch 599 Euro für den Smart-TV.

So sieht der Samsung-Fernseher aus

→ 65 Zoll Samsung-TV für 599 Euro

Willst du hingegen OLED-Technik für noch lebendigere Farben und echtes Schwarz? Dann ist vielleicht der Samsung OLED-TV “GQ65S90F” das perfekte Modell für dich. Neben einem OLED-Display punktet dieses Modell mit bis zu 144 Hz, was besonders bei Games und actionreichen Filmen für ein flüssigeres Bild sorgt. Hier sparst du gerade 46 Prozent des UVPs und zahlst so nur noch 1.699 statt 3.199 Euro.

Smartphones, Kopfhörer und Smartwatch von Samsung günstig

Und auch, wenn du neue Kopfhörer gebrauchen kannst, hat MediaMarkt gerade ein passendes Angebot parat. Die Samsung Galaxy Buds 3 Pro sind jetzt nämlich satte 45 Prozent reduziert und kosten so nur noch 136,34 statt knapp 250 Euro. Die In-Ears liefern einen hervorragenden Klang und eine adaptive Geräuschunterdrückung, um Musik in Ruhe hören zu können. Cool ist: Samsung hat hier seine Galaxy AI direkt integriert. Die KI kann automatisch störende Geräusche in der Umgebung erkennen und diese reduzieren, während du wichtige Geräusche wie Sirenen nicht verpasst. Außerdem lassen sich die Kopfhörer zusammen mit einem Samsung-Smartphone als Dolmetscher benutzen, sodass du dich auch mit Menschen in fremden Sprachen unterhalten kannst.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro im Case

→ Samsung Galaxy Buds 3 Pro bei MediaMarkt

Die passenden Samsung-Smartphones sind bei MediaMarkt ebenfalls reduziert. So kannst du dir das Galaxy S25 gerade für 749 statt knapp 900 Euro sichern, während das S25 Ultra sogar 32 Prozent reduziert ist und nur noch 974 statt fast 1.500 Euro kostet. Das S25 ist eine sehr gute Wahl für die Mehrheit aller Nutzer, mit einer hohen Leistung, einem 6,2-Zoll-AMOLED-Display und einer Top-Kamera mit bis zu 50 MP. Mit dem S25 Ultra bekommst du hingegen noch mehr Leistung, ein größeres Display und es knipst nochmal bessere Bilder mit bis zu 200 MP.

Du bist sportlich und möchtest deine Aktivitäten tracken, für besseren Schlaf sorgen und viele weitere Vorteile einer Smartwatch nutzen? Dann ist die Galaxy Watch 8 vielleicht eine gute Wahl. Vom UVP zieht MediaMarkt jetzt immerhin 10 Prozent ab und will so noch 368 Euro für die smarte Armbanduhr.

Tablet, Notebook und Monitor stark reduziert

Perfekt zum Streamen auf dem Bett, zum Reisen oder zum Arbeiten ist hingegen ein Tablet. Und auch hier hat MediaMarkt ein spannendes Angebot parat. Das Galaxy Tab S10 FE mit 10,9-Zoll-Display, 2.304 × 1.440 Pixeln Auflösung und einer Laufzeit von bis zu 20 Stunden Video-Wiedergabe ist jetzt 31 Prozent günstiger. Statt fast 580 Euro zahlst du jetzt nur noch 395 Euro. Ein S-Pen Eingabestift zum Malen, Skizzieren oder Notizenmachen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Samsung Galaxy Tab S10+ FE mit Stift

Ist dir ein Notebook lieber, weil du zum Beispiel viele Texte schreiben musst, auf bestimmte Programme angewiesen bist und einen größeren Bildschirm willst? Dann könnte das Samsung Galaxy Book4 eine gute Alternative sein. Hier ist ein großes 15,6-Zoll-Display verbaut sowie eine SSD-Festplatte mit 256 GB Speicherplatz. Ein Intel Core 3 Prozessor samt 8 GB RAM sorgt zudem für die nötige Performance. Vom UVP zieht MediaMarkt jetzt 40 Prozent ab und verlangt so nur noch 479 statt knapp 800 Euro für das Notebook.

Und wenn du fürs Homeoffice noch einen zweiten Bildschirm brauchst, machst du mit diesem 27 Zoll Full-HD Monitor von Samsung ebenfalls ein echtes Schnäppchen. Er bietet ein scharfes Bild, 100 Hz Bildwiederholungsfrequenz und ein 16:9-Bildverhältnis, das ideal zur Videowiedergabe oder für zwei nebeneinander geöffnete Tabs geeignet ist. Dank 44 Prozent kostet der Monitor jetzt nur noch 89 statt 159 Euro.

Samsung Kühlschrank und Waschmaschine für weniger als die Hälfte

Wie bereits erwähnt, ist aber nicht nur Unterhaltungselektronik von Samsung bei MediaMarkt rabattiert, sondern auch weiße Ware. Zwei Angebote stechen dabei besonders heraus, da sie mehr als die Hälfte reduziert sind. Der Samsung „RL38C7B5BS9“ Bespoke Kühlschrank ist um genau zu sein sogar 53 Prozent günstiger und kostet so nur noch 749 statt knapp 1.600 Euro. Er bietet besonders viel Platz sowie ein Gefrierfach mit drei Schubladen. Dank No Frost+ musst du den Kühlschrank außerdem nie wieder abtauen.

So sieht der Samsung-Kühlschrank aus

Und wenn deine alte Waschmaschine langsam den Geist aufgibt, zu klein ist oder zu viel Energie verbraucht, kann sich ebenfalls der Umstieg auf ein neues Modell lohnen. Die Samsung „WW91T4048CE/EG“ Waschmaschine bietet 9 kg Füllvolumen, ist mit dem Energielabel “A” gekennzeichnet und so vergleichsweise sparsam. Dir stehen verschiedene Programme wie „Schnelle Wäsche“, „Mischwäsche“, „Wolle/Feinwäsche“ oder „FleckenIntensiv“ zur Wahl. Am wenigsten Wasser und Energie verbraucht allerdings das „Eco 40-60“ Programm. Dank 55 Prozent Rabatt kostet sie jetzt nur noch 449 Euro.

